Nachbarschaftsstreit: Langer Weg zu Einsicht

Wieder einmal eskalierte ein Nachbarschaftsstreit dermaßen, dass eine Fortsetzung am Landesgericht Korneuburg notwendig wurde. Am 21. Juli vergangenen Jahres ging es zwischen einer 49-jährigen gebürtigen Tschechin und ihrer 27-jährigen Nachbarin um einen Parkplatz vor den Wohnhäusern der beiden Frauen in einem Ort im Marchfeld – allerdings nicht zum ersten Mal.

Für die 49-Jährige, die mit ihrem Auto einparken wollte, war die Sache vor Richter Martin Bodner klar: „Das böse Auto, der arme Fußgänger.“

Klar war aber auch, dass sie an dem Tag mit ihrem Auto in die Parklücke zurückschob, obwohl die 27-Jährige hinter ihrem Fahrzeug stand, um das Einparkmanöver zu stören, was den Straftatbestand der Nötigung erfüllt. Also, „sie wollte nicht weggehen, Sie sind trotzdem zurückgefahren.“ „Ich weiß, dass das ein Fehler war“, zeigte die 49-Jährige doch Einsicht, womit sich die Möglichkeit einer Diversion bot, wie Verteidigerin Heide Strauss in ihrem Eröffnungsplädoyer für ihre Mandantin anregte.

„Das war kein leichter Weg bis zur Einsicht“, sagte Bodner, der sich noch wundern sollte, wie lang der Weg zur Diversion noch werden würde. Denn die Staatsanwaltschaft hatte ihr bereits im Vorfeld der Verhandlung eine Diversion angeboten, mit der auch das Opfer einverstanden war. Es hing wohl an der damals noch nicht gegebenen Einsicht der unbescholtenen Frau.

Aber auch beim Prozess brauchte es Erklärungsversuche einer Diversion des Richters, der Verteidigerin und sogar der Staatsanwaltschaft. Schlussendlich gab’s eine Geldbuße von 500 Euro, pauschale Gerichtskosten und ein symbolisches Schmerzensgeld von je 100 Euro.

