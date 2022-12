Maibritt ist ein „2WeltenKind“

Werbung

Maibritt, „Die Stimme aus dem Marchfeld“, gründete als jüngste Obfrau des Landes den Hilfsverein „2WeltenKinder“, der sich der Unterstützung der über 160.000 in Österreich lebenden Alleinerzieher widmet.

Kürzlich erzählte ihr eine alleinerziehende Mutter, dass sie aufgrund der hohen Energiekosten und Lebensmittelpreise heuer keine Geschenke unter den Baum legen könne: „Wir hätten nicht einmal einen Christbaum, wenn nicht aus besseren Zeiten noch einer aus Kunststoff im Keller wäre.“

Immer mehr Alleinerzieher-Familien geraten in die Armutsfalle. Mehr als ein Drittel der betroffenen Kinder und Jugendlichen in Österreich können sich keine neue Kleidung, notwendige Arztbesuche, geschweige denn Hobbys und Freizeitaktivitäten leisten. Diese Familien können oft ihre Wohnung nicht ausreichend beheizen und unerwartete Ausgaben kaum mehr bezahlen.

Maibritt glaubt an ihre Theorie: „Wenn jeder der fast 9 Millionen Österreicher einen Euro spenden würde, könnte ich vielen Betroffenen Hilfe zukommen lassen.“ Sie möchte ihre wachsende Popularität nutzen, um Bewusstsein zu schaffen – für Dinge wie den Schutz der Kinder in laufenden Gerichtsverfahren, die Verkürzung von Alimentationsverfahren, die Problematik der Besuchskontakte oder den Dialog mit den Behörden. Auf die Frage, warum sie das so genau wisse, antwortet Maibritt: „Weil ich eine von ihnen bin, ein 2WeltenKind.“

Mittlerweile hat Maibritt mit der Charity-Organisation „Global Family“ einen weiteren Unterstützer gefunden. Auch eine NÖ Wohnbaugenossenschaft sponserte Maibritts Hilfsverein. Demnächst wird Maibritt wieder zugunsten ihres Charity-Projektes singen.

Ein Spendenkonto (AT20 3209 2000 0027 1833) wurde bei der Raika eingerichtet, Betroffene können sich per Mail an egger.gabi@hotmail.com wenden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.