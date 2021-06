Die Entstehung der beutelartig aus dem Himmel ragenden Wolkenformationen ist wie auch bei anderen Wolken vom aktuellen Temperatur- und Feuchtegradient sowie der vorhandenen Windscherung abhängig.

Während es in der Region Mistelbach am Donnerstag zu heftigen Unwettern kam konnten die Bewohner des Marchfeld dem seltenen Spektakel am Himmel zusehen.