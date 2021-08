Jene 19-jährige Marchfelderin, die nach ihrer zweiten Covid-19-Impfung mit dem BioNTech/Pfizer-Serum im Juni mit einer Herzmuskelentzündung im Krankenhaus landete ( die NÖN berichtete ), ist noch immer nicht vollständig genesen. Einer der Herzwerte ist nach wie vor erhöht, weshalb die junge Frau weiterhin Medikamente nehmen muss.

„Sie darf zwar mittlerweile wieder zur Arbeit, aber dort nur eine sitzende Tätigkeit ausüben, bei der sie sich körperlich nicht anstrengt“, berichtet die Mutter im NÖN-Gespräch. Der 13-jährige Sohn, der nach seiner ersten Impfung ebenfalls eine Herzmuskelentzündung – „zum Glück nur eine leichte“ – erlitt, ist mittlerweile wieder fit.

Ärzte trauen sich keine Aussage zu treffen

Ob nun tatsächlich das Corona-Serum die Erkrankung bei den Geschwistern ausgelöst hat, weiß niemand. „Die behandelnden Ärzte trauen sich keine Aussage zu treffen, weil die Covid-19-Impfung natürlich auch für sie Neuland ist“, erklärt die Mutter.

Zur Erinnerung: Die Tochter wurde am 19. Juni in Haringsee geimpft. 24 Stunden später bekam sie kaum noch Luft und klagte über massive Herzschmerzen. Im Landesklinikum Mistelbach wurden ein weit überhöhter Ruhepuls sowie schlechte Blutwerte festgestellt. Die Jugendliche musste mit der Diagnose Herzmuskelentzündung stationär aufgenommen werden.

Der Sohn wurde am 20. Juni ebenfalls in Haringsee geimpft. Er schlief danach 24 Stunden durch. Auch er klagte über Druck in der Brust und wurde im Krankenhaus durchgecheckt. Der Bub konnte aber mit Medikamenten in häusliche Pflege entlassen werden.

„Meine Tochter traf es viel massiver. Bei ihr war die Herzmuskelentzündung voll ausgeprägt. Einer der Werte, der maximal 15 betragen sollte, lag bei 250“, erinnert sich die Mutter mit Schrecken zurück. Mittlerweile ist der Wert deutlich niedriger. „Ich hoffe, dass sie in absehbarer Zeit wieder vollkommen gesund sein wird.“