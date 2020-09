Über 100 Stunden Arbeitszeit pro Woche mussten Erntehelfer aus Serbien und Rumänien bei einem Marchfelder Gemüsebauern leisten. Dafür erhielten die Frauen 4,20 Euro und die Männer 4,40 Euro in der Stunde. Die Finanzpolizei, die einen anonymen Tipp erhalten hatte, deckte den schweren Fall von Lohndumping im Rahmen einer Razzia auf. Die Beamten sprechen von einer „unfassbaren Ausbeutung von Erntehelfern“.

Die behördliche Kontrolle fand am Sonntag, 6. September, statt. An diesem Tag waren alle Arbeiter anwesend, um das Gemüse in einer Halle zu verpacken. Die Finanzpolizei stellte mehrere Delikte fest: So lagen in zwölf Fällen verspätete Anmeldungen bei der Sozialversicherung von bis zu sechs Wochen vor und in einem Fall erfolgte überhaupt keine Anmeldung. Dieser Dienstnehmer sei laut dem Landwirt angeblich zur Einschulung vor Ort gewesen – in Wahrheit soll der Mann bereits in der Vergangenheit im Betrieb gearbeitet haben.

Teilweise mehr als 100 Stunden pro Woche gearbeitet

Die Finanzpolizisten sicherten unter anderem die Stundenlisten für das Jahr 2020. Aus diesen geht hervor, dass die Arbeiter offiziell nur 40 Stunden beschäftigt waren, teilweise aber mehr als 100 Stunden pro Woche arbeiten mussten. Die massive Unterentlohnung von rund vier Euro pro Stunde statt dem gesetzlichen Kollektivvertrag von rund acht Euro stellt außerdem einen massiven Verstoß gegen das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz dar.

Blümel hat "null Toleranz für Lohndumping und Sozialbetrug"

Auch VP-Finanzminister Gernot Blümel zeigt sich erschüttert: „Keiner der Erntehelfer wurde gerecht für seine Leistung bezahlt. Teilweise hat der Unternehmer nur den halben Kollektivvertrag ausbezahlt. Diese schwarzen Schafe beuten Arbeiter aus, schädigen den Ruf aller redlichen Unternehmer und bereichern sich auf Kosten der anständigen Steuerzahler.“ Und weiter: „Ich habe null Toleranz für Lohndumping und Sozialbetrug und wir werden hier weiter hart durchgreifen.“

Dem Unternehmer kommt sein Vorgehen nun teuer zu stehen: Das Finanzamt und die österreichische Gesundheitskasse haben mehrere Verfahren eingeleitet. Dem Bauern drohen hohe Geld- und sogar Haftstrafen, da der Strafrahmen für Sozialbetrug bis zu sieben Jahre Haft beträgt.