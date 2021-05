Die Debatte rund um den geplanten Bau der Marchfeld-Schnellstraße S8 geht weiter – zuletzt auch im Landtag. Eine letztgültige Entscheidung über die 14,4 Kilometer lange Strecke gibt es aber bis heute nicht. Seit Monaten wartet man auf das Ergebnis des Bundesverwaltungsgerichts. Aktuell rollen 35.000 Fahrzeuge durch Deutsch-Wagram und 22.000 durch Raasdorf.

Kainz (Grüne): „Noch immer dürften einige Politiker glauben, über dem Rechtsstaat zu stehen.“ NOEN

„100.000 Bewohner würden von der S8 profitieren – durch eine Erhöhung der Lebensqualität, durch eine Steigerung der Wirtschaftskraft sowie durch eine bessere Anbindung an das hochrangige Verkehrsnetz“, betont ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner.

Jeder vierte Niederösterreicher arbeitet in Wien, in Gänserndorf ist es sogar jeder zweite. „Insgesamt sind täglich zigtausende Anrainer in der Region direkt vom Verkehr betroffen“, rechnet Lobner vor. Eine Situation, die für Pendler, Familien sowie Unternehmer unzufriedenstellend ist: „Deswegen haben auch 10.000 Marchfelder die Initiative Ja-zur-S8 unterstützt.“

Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz versteht die Aufregung der ÖVP nicht: „Vor rund einem Jahr hat die Landesregierung durch die Erweiterung des Vogelschutzgebietes neue Fakten geschaffen.“ Das bereits geschlossene naturschutzrechtliche Verfahren sei daraufhin vom Gericht fortgesetzt worden: „Nachdem festgestellt wurde, dass keine neuen Fakten eingearbeitet werden müssen, wurde das Verfahren im Herbst 2020 geschlossen.“

Das Bundesverwaltungsgericht habe aber noch kein Erkenntnis verkündet und den Fall nicht an das Verkehrsministerium übergeben. Folglich sei noch immer das Gericht zuständig. „Das hat ÖVP, SPÖ und FPÖ aber nicht daran gehindert, eine Resolution für den Bau der S8 zu verabschieden, Unterschriften zu sammeln oder Demos abzuhalten – immer inklusive der Aufforderung an das Verkehrsministerium, die S8 endlich zu genehmigen“, ärgert sich Kainz: „Noch immer dürften einige Politiker glauben, über dem Rechtsstaat zu stehen.“

Mit einer Aufforderung an die Marchfelder Bevölkerung, sich nicht von den fortgesetzten Äußerungen der Landtagsabgeordneten aller Farben zur Marchfeld-Schnellstraße beeindrucken zu lassen, meldet sich auch wieder Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg zu Wort: „Ein Projekt wie die S8 braucht sowohl alle Genehmigungen in rechtskräftiger Form als auch die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen bei der Auswahl. Erstere ist derzeit ausgeschlossen, Letztere ist rechtswidrig erfolgt.“