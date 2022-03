Schlösser öffnen wieder ihre Pforten

Die Schlösser des Marchfelds öffnen im März mit zahlreichen Angeboten ihre Pforten. Im frisch renovierten Schloss Marchegg ist die Niederösterreichische Landesausstellung 2022 „Marchfeld Geheimnisse“ zu Gast. Geschichte, Kultur und Naturerlebnis erwarten die Besucherinnen und Besucher aller Schlösser, nah genug für einen abwechslungsreichen Tagesausflug.

Von 17. bis 19. März geht das Schlösserreich selbst auf Reisen. Im Einkaufszentrum WIEN MITTE The Mall präsentieren Schloss Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth ihr Programm. Nationalpark-Rangerinnen und -Ranger sowie „barocke“ Persönlichkeiten stehen für Fragen bereit.

Rechtzeitig zum Saisonstart erstrahlt auch die Homepage des Schlösserreichs nach einem Relaunch in neuem Kleid: auf www.schloesserreich.at sind alle aktuellen Informationen verfügbar.

Schloss Hof und Niederweiden

2022 begeistern Schloss Hof und Schloss Niederweiden wieder mit einem abwechslungsreichen Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm im Dreigestirn Schloss, Gutshof und barocke Gartenanlage. Ein Highlight ist die neue Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ vom 19. März bis 1. November.

Die Ausstellung präsentiert auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden wahre Schätze aus der ehemaligen kaiserlichen Hofsilber- und Tafelkammer der Wiener Hofburg. Edle Kunstwerke aus Silber, Porzellan und Glas veranschaulichen im neuen Rahmen auf eindrucksvolle Weise die funkelnde Welt der höfischen Tafelkultur.

Die Schau wirft auch einen spannenden Blick hinter die Kulissen und zeigt die vielfältigen Aufgaben der Hofwirtschaft und den unglaublichen Aufwand, der hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung stand. Wieder am Start ist der kunterbunte Veranstaltungsreigen auf Schloss Hof. Geboten werden zahlreiche saisonale Events für die ganze Familie.

Den Auftakt macht der traditionelle Ostermarkt, der vom 19. März bis 18. April an den Wochenenden und Feiertagen mit seinem vielfältigen Angebot ein einzigartiges Erlebnis bietet. Es warten Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Es folgen das Frühlingsfest, der Große Ferienspaß, das Kunst- und Handwerksfest, das Drachensteigfest und viele weitere Events.

www.schlosshof.at

Schloss Eckartsau

Für die einen ist es ein willkommener Zwischenstopp am beliebten Donau-Radweg, für andere kulturhistorisches Ziel ihres Ausflugs: das ehemalige kaiserliche Jagdschloss Eckartsau liegt malerisch mitten in der wilden Natur des Nationalpark Donau-Auen, auf halbem Wege zwischen Wien und Bratislava.

Wer den erblühenden Schlosspark genießen möchte, kann dies bei einem ausgedehnten Spaziergang und anschließender Entspannung in den einladenden Liegestühlen oder Hängematten tun und sich mit Erfrischungen und Snacks aus dem Schloss Café stärken.

Historischer Tipp: Die Saison beginnt mit einem geschichtlichen Datum. Am 1. April jährt sich der Todestag Kaiser Karls zum 100. Mal, anlässlich dessen gibt es zwei Sonderführungen. Auch Kaiserin Zita lernen wir neu kennen. An insgesamt 10 Terminen findet das Historientheater „Zita kehrt heim“ statt.

Musikalischer Tipp: Es berauschen uns neben den Düften der Natur im Schlosspark auch die virtuosen „Zauberklänge“ aus dem Festsaal. Am 8., 15., 22. und 29. Mai erklingen endlich wieder die Schlosskonzerte. Ab dem 26. März finden weiters täglich um 11, 14 und 16 Uhr Schlossführungen statt. Tickets hierfür können vor Ort oder online erworben werden.

www.schlosseckartsau.at

Schloss Marchegg

Die kommende Niederösterreichische Landesausstellung 2022 findet von 26. März bis 13. November im Schloss Marchegg statt. Unter dem Titel „Marchfeld Geheimnisse“ werden Gäste zu einer faszinierenden Neuentdeckung der Region Marchfeld im Weinviertel eingeladen.

Ein Schloss – viele Geheimnisse: einst als Teil der Stadtbefestigung Marcheggs durch König Ottokar II. von Böhmen errichtet, wurde Schloss Marchegg für die Landesausstellung liebevoll renoviert und barrierefrei erschlossen. So bietet es der ganzen Familie perfekte Voraussetzungen für einen Streifzug durch die Geschichte. Es führt von der Sesshaftwerdung des Menschen bis in die Gegenwart und gibt spannende Ausblicke auf eine mögliche Zukunft dieses besonderen Landstrichs und seiner Naturräume.

Die Reise durch das Schloss ermöglicht einen faszinierenden Blick durch das Schlüsselloch auf eine beispiellose Landschaft. Ab 26. März ist Schloss Marchegg täglich von 9 bis 18 Uhr zu besuchen.

Am besten lässt sich die Landesausstellung bei Vermittlungsprogrammen erleben, bei jeder Führung werden inhaltliche Impulse und Raum für individuelles Erkunden gegeben. Führungen für Kinder- und Erwachsenengruppen werden angeboten, ebenso die Familienführung „MARCHFELD Geheimnisse“ jeweils Sa/So/Ft um 14. 30 Uhr, Dauer 60 Min. Mit dem Guide in die Natur geht es zu den Themen „Im Reich der Störche“ (26. März bis 15. August) bzw. „Im Reich der Bäume“ (16. August bis 13. November) täglich um 15 Uhr, Dauer 45 Min.

www.noe-landesausstellung.at

Schloss Orth an der Donau

Das schlossORTH Nationalpark-Zentrum startet am 19. März als beliebtes Familienziel in die Saison. Auf dem Auerlebnisgelände Schlossinsel hält der Frühling Einzug. Ziesel, Sumpfschildkröten und Schlangen können beobachtet werden, die begehbare Unterwasserstation bietet Einblick in die Vielfalt an Fischen. Die Pflanzenwelt der Auen grünt und erblüht.

Auf Kinder warten viele Spielbereiche. Auch das museumORTH der Marktgemeinde Orth kann wieder täglich besucht werden. Im Aussichtsturm des Schlosses wird heuer neu die Ausstellung „Von Acker und Au. Eine Zeitreise mit Kronprinz Rudolf ins Land der Donau-Auen“ gezeigt. Rudolf war ein profunder Kenner der Auen östlich von Wien, lange bevor ihre Einzigartigkeit durch einen Nationalpark besiegelt wurde.

Seine detaillierten Beschreibungen dieser Flusslandschaft haben bis heute wissenschaftliche Relevanz. Er hielt sich gerne im Schloss Orth auf, hier konnte er Wildtierbeobachtungen und seiner Jagdleidenschaft nachgehen. In der Ausstellung möchten sich Nationalpark Donau-Auen und Marktgemeinde Orth jener Waldwildnis wieder annähern, die der Kronprinz einst beschrieben hat.

Bewegen Sie sich durch Raum und Zeit. Wie sieht die Landschaft heute aus, im Vergleich zum Ende der Donaumonarchie? Welche Tiere gab es früher, welche heute (noch)? Begeben Sie sich auf eine Reise, die einst Rudolf oft unternahm, von Wien bis Orth - und entdecken Sie sowohl Unterschiede, als auch Gemeinsamkeiten von damals und heute über einen Zeitraum von rund 150 Jahren. Bis inkl. 1. November ist die Schau täglich zu besuchen. www.donauauen.at und www.orth.at

Mehr zum Marchfelder Schlösserreich, Kontakte und alle Angebote online: www.schloesserreich.at

