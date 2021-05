Nicht nur die ÖVP und Landtagsabgeordneter René Lobner setzen Grünen-Verkehrsministerin Leonore Gewessler hinsichtlich des Baus der Marchfeld-Schnellstraße S8 unter Druck (mehr dazu im Landesteil auf Seite 46), auch die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) aus Markgrafneusiedl und der FPÖ-Landtagsabgeordnete Dieter Dorner aus Untersiebenbrunn werfen dem Verkehrsministerium das Blockieren des „dringend notwendigen S8-Baus“ vor.

„Wir haben auf die Bürger in den Marchfeld-Gemeinden, die der tagtäglichen Verkehrshölle ausgesetzt sind, nicht vergessen“, versichert beispielsweise Renner. Gemeinsam mit dem freiheitlichen Verkehrssprecher Dorner brachte sie eine Anfrage an ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko ein, um über den aktuellen Stand der Errichtung der S8 Auskunft zu erhalten. Schleritzko habe daraufhin mitgeteilt, dass es seitens des grünen Verkehrsministeriums noch keine Antwort auf das Schreiben des NÖ Straßendienstes bezüglich des Landtagsbeschlusses gebe.

„Gewessler hält es also nicht einmal für notwendig, nach bereits über einem Jahr eine Antwort an das Land NÖ zu übermitteln und einem mit großer Mehrheit gefassten Landtagsbeschluss zur Realisierung der S8 Folge zu leisten. Gewessler sind unsere Bürger im Marchfeld einfach wurscht“, lautet die Kritik von Renner und Dorner. Die beiden fordern unisono ein Ende der „unerträglichen Situation“ für die Landsleute in den betroffenen Marchfeld-Gemeinden: „Die S8 muss gebaut werden – und zwar rasch. Die Ministerin soll, anstatt auf der Bremse zu stehen, endlich Gas geben.“

Aus der Anfragebeantwortung gehe hervor, dass bis dato weder eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zum Genehmigungsverfahren vorliege, noch der NÖ Straßendienst vom Bundesverwaltungsgericht eine Aufforderung zur Übermittlung von Unterlagen oder Studien zur Beschleunigung des Verfahrens erhalten habe. „Die einen wollen nichts weiterbringen, die anderen können es nicht. Ich fordere die beteiligten Akteure auf, endlich in die Gänge zu kommen“, sagt Dorner, der anmerkt, dass es im Bezirk „keine einzige leistungsfähige Straße gibt“.

Nach den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie brauche es aber ein gut ausgebautes Straßennetz, um Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. „Auch so können Pendler entlastet werden“, erklärt Dorner. „Das oberste Ziel ist es, die Bevölkerung vor Ort vom unerträglichen Schwerverkehr zu befreien, Pendlern das Leben zu erleichtern und unsere regionale Wirtschaft zu unterstützen“, schließt Renner.