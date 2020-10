NÖN: Kam die vorzeitige Schließung der S8-Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht für Sie überraschend?

Rehm: Dass es so schnell geht, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Ich war mir aber sicher, dass die Genehmigung für den Bau der S8 nicht erteilt wird. Den Triel gibt es in diesem Gebiet schon ewig – schon bevor sich die Bürgermeister für die Trasse aussprachen und bevor das Projekt eingereicht wurde. Das wussten alle. Niemand wollte aber wahrhaben, dass das Projekt am Natura-2000-Vogelschutzgebiet scheitern könnte. Auch Asfinag und Land NÖ negierten das Problem und fuhren sehenden Auges gegen die Wand.

Könnte man dieses Vogelschutzgebiet nicht irgendwie rechtlich aushebeln oder umgehen?

Rehm: Nein. Das dachten zwar die Straßenbefürworter, aber dies ist unmöglich. Hier geht es um europäische Richtlinien. Das Land kann das Gesetz nicht einfach überstimmen oder außer Kraft setzen.

Wie geht es nun weiter?

Rehm: Das kommt darauf an, wie schnell das Land bereit ist, eine Alternative wie Ortsumfahrungen zu planen. T. S.