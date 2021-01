VIER PFOTEN

Zwei Frauen fanden das verletzte Tier und brachten es in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS), hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Vogel musste operiert werden. Mit einem Pin und einem Verband wurde der Arm fixiert, die Eule soll in den kommenden Wochen in der EGS gesund gepflegt werden. Ob sie wieder voll flugfähig werde, sei noch offen.