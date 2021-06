Überdurchschnittlich viele Franzosen, meist Kriegsgefangene, mussten in den Lagern im Wiener Raum arbeiten. Doch es gab mehrere Wellen an „Nachschub“: Kriegsgefangene aus Jugoslawien, sogenannte Ostarbeiter, also deportierte Zivilisten aus Polen oder der Unkraine, dazu KZ-Insassen und ungarische Juden, die auf ihrem Weg in die Konzentrationslager noch Schützengräben und Wehranlagen errichten mussten, bis sie verhungerten oder – weil arbeitsunfähig geworden – erschossen wurden. Sie waren im Lager Lobau, in der Rutzendorfer Straße und in Matzneusiedl untergebracht.

Diplomarbeit trägt Spuren zusammen

Am meisten wurde die Geschichte des Donau-Oder-Kanals erhellt. Florian Rabensteiner hatte in seiner Diplomarbeit 2009 schon viele Spuren zusammengetragen. Das Bauwerk wurde 1941 als „Lebensader der deutschen Wasserstraßen“, als Symbol für das „Neue Reich“, begonnen. In drei Lagern waren die Zwangsarbeiter dafür verteilt. 400 bis 500 waren es, zuletzt sogar mehr. Ein Überlebender berichtete sogar von 1.800 Zwangsarbeitern.

Doch Rabensteiner attestierte den Groß-Enzersdorfern eine spezielle Erinnerungskultur: An den neuralgischen Punkten in der Lobau seien Napoleon-Steine postiert, an die NS-Vergangenheit habe sich kaum einer erinnert.