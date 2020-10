17 Jahr, braunes Haar – so steht sie vorm Schultor des Groß-Enzersdorfer Gymnasiums und posiert heiter und ohne Scheu. Heuer ist Maturajahr, doch die Schule macht ihr keine Sorgen, sie ist trotz all der musikalischen Ambitionen abseits des Klassenzimmers eine gute Schülerin.

Nach einem sommerlichen Höhenflug mit ihrem Song „Barfuß im Sand“ mit immerhin 20.000 YouTube-Aufrufen und einigen Radioauftritten brachte sie nun wieder eine neue Single namens „Höhenrausch“ heraus. Im dazugehörigen Video kletterte sie dafür hoch hinaus auf die Dächer von Wien. Produziert wurde der Song von Alexander Kahr, der auch schon für österreichische Größen wie Christl Stürmer oder Luttenberger & Klug komponierte.

Nach der Matura will Maibritt weiter hoch hinaus, besser gesagt, hoch in den Norden, nämlich nach Berlin, um dort Musikproduktion studieren. Das bricht der stolzen Mama Gabriele Egger, der ehrgeizigen Managerin der jungen Sängerin, schon jetzt fast das Herz. „Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne Maibritt werden wird, wir haben doch bisher alles gemeinsam durchgestanden“, erzählt die Alleinerzieherin, die in der Zeit des Corona-Lockdowns ihr Handarbeitsgeschäft aufgeben musste und sich mit dem Nähen von Masken durchbrachte.

Doch der Masken-Boom ist nun auch wieder vorbeigegangen. Gabriele Egger steht also in vielerlei Hinsicht vor neuen Aufgaben.