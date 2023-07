Marchfelderhof-Chef: 60 Jahre und kein bisschen leise

Die Institution Marchfelderhof ist genau dreimal so alt, wie der Chef, Peter Großmann am Montag, 31. Juli wird. Seit 44 Jahren ist der gelernte Gastronom aus dem Lokal nicht mehr wegzudenken. „Es war im Jahr 1979, als ich als Praktikant bei Gerhard Bocek und seiner Schwester Hilde Faltus-Bocek begann“, so Großmann im NÖN-Exklusivgespräch.

Er war in seiner Anfangszeit „Mädchen für alles“. „Vom Mistausleeren, Service über die Küche, Administration und Verwaltung durfte ich in allen Bereichen mitarbeiten.“ Was ihn aber schon damals wunderte, war, dass man ihn bereits nach kurzer Zeit auch in Betriebsabläufe einweihte, die für einen Praktikanten eigentlich unüblich sind: „Ich wurde zum Beispiel zu Gesprächen mit dem Steuerberater mitgenommen. “

Der Absolvent der Hotelfachschule St. Pölten – die Starköche Toni Mörwald und Heinz Hanner wurden dort ebenfalls ausgebildet – konnte sich dem Flair und der Herzlichkeit der Geschäftsinhaber nicht entziehen und blieb schließlich im Marchfelderhof hängen. „Die Familie hatte keine Nachkommen und man nahm mich auf wie einen Sohn“, so der Jubilar. Im Laufe der Jahre und zu bestimmten Anlässen bekam Großmann immer wieder Zuwendungen für seine Leistungen in Form von Anteilen am Betrieb und entwickelte sich zum Geschäftsführer.

„Unternehmerdenken“ war für den raschen Aufstieg maßgeblich

Großmann stammt aus einer Unternehmerfamilie und führt seinen raschen Aufstieg auf sein „Unternehmerdenken“ zurück. Als Faltus-Bocek im Jahr 2018 verstarb, erbte er ihre Anteile und war quasi mit Gerhard Bocek fast gleichgestellt. Bocek hatte damals 51 Prozent und Großmann 49 Prozent an Anteilen. Nach dem Tod der Marchfelderhof-Legende Gerhard Bocek im Jahr 2021 gingen auch dessen Anteile an ihn.

Großmann: „Bocek war eigentlich der Erfinder dieses Irrsinns (positiv gemeint) und die Galionsfigur des Marchfelderhofs. Ich habe nie versucht, ihn zu imitieren, das wäre komplett in die Hose gegangen. Ich habe seine Persönlichkeit einfließen lassen und den Betrieb in seinem Sinne weitergeführt.“ Sänger und Komponist Gary Lux beschreibt es auf seine Weise: „Was du geschafft hast, ist aus der vermeintlich zweiten Reihe in die offensichtlich erste Reihe zu gehen, ohne Gerhard Bocek zu entweihen und ganz sensibel und elegant doch einen spürbaren Neustart zu vermitteln. Dies zeugt von hoher Sensibilität, von Wissen und von Kraft.“

Jeder Mitarbeiter trage die Idee „Marchfelderhof“ im Herzen

Großmann bildete im Laufe der Jahre auch über 100 Lehrlinge aus. Unter seiner Aufsicht seien zahlreiche bauliche Veränderungen – von Sicherheitsvorkehrungen für Mitarbeiter und Gäste über Energiesparmaßnahmen bis zur Einführung von neuen Kassen- und Warenwirtschaftsprogrammen – im Betrieb vorgenommen worden. Großmann bezeichnet sich als Mensch, der nicht gerne im Vordergrund steht, seine Gäste seien das Wichtigste für ihn. „Ich habe auch eine tolle Unterstützung durch meine sehr stabile Mannschaft. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt die Idee Marchfelderhof im Herzen. Selbst kann ich nur so gut sein, wie es meine Crew ist“, lobt er sein Team über alle Maßen.

Und fügt noch stolz hinzu: „Der Marchfelderhof ist trotz laufender und hoher Investitionen schuldenfrei und ein hochmoderner Betrieb geworden, der keinen Vergleich zu scheuen braucht. Heute kann ich ehrlich und aufrichtig sagen, dass ich mir keinen schöneren Beruf bzw. kein schöneres Leben vorstellen kann.“ 2021 wurde Großmann das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen.