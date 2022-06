Operettendiva Sarata ist erfreut über ihre Spargelernte

Werbung

"Bei so manchem Wiener Ball wird die Ballprinzessin mit Süßigkeiten aufgewogen. Mir kommt es so vor, als wäre ich heute eine Prinzessin, die mit Spargel aufgewogen wird", schmunzelt die quirlige Operettendiva Birgit Sarata. Machfelderhof-Hausherr Peter Großmann klärt auf: "Vor einigen Jahren erhielt Birgit zum 60. Geburtstag ein kleines Spargelfeld von Dietrich Iser aus Aderklaa geschenkt. Heute erhält sie den Ernteertrag aus diesem Jahr."

Einen Teil davon will sie an Freunde und Nachbarn verschenken, aber: "Da der Spargel so gesund ist und jung hält, werde ich den größten Teil davon selbst verzehren."

Übrigens: Sarata feiert in einigen Tagen einen weiteren runden Geburtstag. "Vielleicht bekomme ich dann einen Weingarten geschenkt", scherzte die Diva und verabschiedete sich mit Spargelschälern bewaffnet aus dem Marchfeldferhof.

