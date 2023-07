Den Fischen eine Treppe gebaut

Durch diese Aufstiegshilfe können die Fische das Wehr passieren. Foto: Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal

Vor Deutsch-Wagram vereinen sich der Marchfeldkanal und der Rußbach. Direkt vor der Einmündung des Marchfeldkanalgerinnes in den Rußbach befindet sich eine Wehranlage zur Regelung des Abflusses im Hochwasserfall. Durch diese Wehranlage besteht ein Höhenunterschied von ca. 70 cm, der ein Aufsteigen von Fischen aus dem Marchfeldkanalsystem in den flussaufwärtigen Abschnitt des Rußbach bis dato verhinderte. Die Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal beauftragte nun die Herstellung einer Fischaufstiegshilfe, um die Durchgängigkeit des Gewässersystems herzustellen. Aufgrund der zahlreichen Einbauten und vorhandenen Infrastruktur rund um die Wehranlage kam nur der Bau einer Fischaufstiegshilfe direkt in einer der beiden Wehrkammern in Frage.

Jetzt besteht ein Wanderkorridor für Fische vom Rußbach über den Marchfeldkanal bis zur Donau

Am 29. Mai wurde mit den Arbeiten durch den Wasserbau des Landes Niederösterreich begonnen. Aufgrund der kompakten Bauweise konnten die Bauarbeiten in einem Monat abgeschlossen werden. Die Erstflutung der Fischaufstiegshilfe erfolgte am Dienstag. Ab jetzt besteht ein durchgehender Wanderkorridor für Fische vom Rußbach über den gesamten Marchfeldkanal bis zur Donau. „Ich bin froh, dass es zu einer ökologischen Aufwertung des Rußbachs in diesem Bereich kommt, wovon der Fischbestand positiv beeinflusst wird“, freut sich der Obmann des Rußbach-Wasserverbandes, Ex-Bürgermeister Friedrich Quirgst. Und weiter: „Noch heuer soll mit einer Profilanpassung und ökologischen Aufweitung von ca. 3,5 km im Bereich Pillichsdorf und Groß-Engersdorf am Rußbach begonnen werden. Auch diese Abschnitte werden von der Fischaufstiegshilfe profitieren.“

Diese gewässerökologische Verbesserung des Lebensraums im Rußbach wird durch das Umweltfördergesetz vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und dem Land Niederösterreich sowie dem Biodiversitätsfond gefördert.