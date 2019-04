Die größte Gewerbeschau im Bezirk ging am Wochenende über die Bühne.

Für Organisator Robert Kohout war das Event wieder ein voller Erfolg. Ein bunter Reigen an Ausstellern lockte laut Kohout knapp 10.000 Besucher an: Von der Altpflastersanierung bis zum Weinbauern war fast alles vertreten. Die Eröffnung am Freitag nahmen SP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, VP-Landtagspräsident Karl Wilfing und die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SP) gemeinsam vor.

Auch das Bühnenprogramm konnte sich sehen lassen. Die Tanz-Workshops der Tanzschule Chris, Vorführungen der Volkshochschule und bekannte Lieder, dargebracht vom „Singing-Dream-Team“ aus Strasshof, waren gut besucht. Absoluter Höhepunkt war der Besuch von Bühnenlegende Otto Schenk am Samstag. Er erzählte aus seinem Leben, der Schauspielerei und von seinen Büchern, die er im Anschluss ans Interview auch selbst signierte. Der bekannte und beliebte Schauspieler hat auch einen Bezug zu Strasshof: „Mein Vater (er war Notar, Anm.) bekam einmal ein Grundstück hier als Honorar. Dieses haben wir seiner Betreuerin geschenkt. Somit bin ich mit einem Bein Strasshofer.“ Am Samstagabend sorgte dann die Rockband „Stiletto“ für Stimmung im Festzelt.