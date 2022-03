Aufregung: Bauer soll beim Umackern Ziesel getötet haben

Werbung

Tierschutz Austria und Verein „RespekTiere“ erstatten Anzeige wegen grausamer Tötung hunderter geschützter Ziesel. Ein Landwirt aus der Gemeinde soll seine Wiese, auf der nachweislich streng geschützte Ziesel lebten, umgeackert und dabei hunderte Tiere getötet haben.

Mehrere Augenzeugen sollen den Fall gemeldet haben und seien auch bereit, sich dazu zu äußern und öffentlich auszusagen. Bereits 2021 sei dem Land NÖ das Vorkommen der geschützten Tiere gemeldet worden. Daraufhin sei auch der Gemeinde Markgrafneusiedl und dem Grundeigentümer das Vorkommen der Ziesel vom Land NÖ offiziell mitgeteilt worden.

Laut „RespekTiere“ hätte im Frühjahr eine Kommission der zuständigen Behörde den Bestand erheben sollen, woraufhin der Schutzstatus zum undiskutierbaren Fakt geworden wäre. Der Verein wirft dem Landwirt vor, dass er „die letzte Chance“ nützen wollte, um die kleinen Nager vielleicht doch noch ohne Aufsehen loszuwerden, weil die Wiese für eine andere Nutzung vorgesehen gewesen sei.

Petrovic will Enteignung solcher Flächen

Die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, Madeleine Petrovic, zeigt sich fassungslos: „Wer sich derart ins Unrecht setzt und sein Eigentum missbraucht, sollte eine solche Landfläche verlieren.“ Tom Putzgruber, Obmann des Vereins „RespekTiere“, fügt hinzu: „Wir werden dieses ins tiefste Mark abscheuliche Verbrechen nicht hinnehmen.“

Eine ganz andere Sichtweise hat SPÖ-Bürgermeister Franz Mathä: „Meines Wissens nach wurde nie bestätigt, dass es dort wirklich Ziesel gibt.“ Er und SPÖ-Vizebürgermeister Wolfgang Skofitsch hätten besagte Fläche am Freitag begutachtet und keine Spuren von Tieren festgestellt. Laut Mathä graben Wiesel ihre Bauten 60 bis 70 Zentimeter tief in die Erde. In dem Fall sei aber nur etwa zehn Zentimeter tief mit einer Egge geackert worden.

Er vermutet, dass ein handfester Streit zwischen Grundbesitzer und Pächter eskalierte und zu Diffamierungen geführt haben könnte: „Die Wiese war bis dato als Start- und Landeplatz für Modellflugzeuge benutzt worden. Das könnte auch Grund für den Streit gewesen sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich dort Ziesel aufhalten würden“, ergänzt der Bürgermeister.

Die Naturschutzbehörde ermittelt jedenfalls in dieser Causa ...

