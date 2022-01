Beeren auf Prüfstand

Leopold Haindl versteht die Welt nicht mehr. Seit zehn Jahren baut er Aronia-Beeren an. Plötzlich bedarf der Anbau eines Gutachtens zur Prüfung der Beeren auf Naturverträglichkeit.

Bauer Leopold Haindl ist mehr als sauer. Foto: Thomas Schindler

Aber von Anfang an: Haindl erhielt Anfang Jänner die Aufforderung, sich bei der Bezirkshauptmannschaft zu melden. In einem Telefongespräch mit dem zuständigen Beamten (Name der Redaktion bekannt) wurde ihm mitgeteilt, dass das Natura-2000-Gebiet (Triel-Schutzgebiet) erweitert wurde (vor zwei Jahren, Anm.) und nun die Gefahr bestehe, dass die Beeren nicht optimal für den Lebensraum der Vögel seien. Es könne aber auch sein, dass doch eine Naturverträglichkeit bestehe. Haindl habe die Möglichkeit, einen Antrag auf die Feststellung der Naturverträglichkeit zu stellen.

Die Alternative wäre, dass die Umweltanwaltschaft eine solche Prüfung vornimmt. Der Landwirt wurde im Zuge des Gesprächs (das Protokoll liegt der NÖN vor) auch darauf hingewiesen, dass es im Falle eines für ihn negativen Bescheides eine Entschädigung gebe. Auf die Frage, wer ihn denn beauftragt habe, antwortete der Beamte: „Die Naturschutzabteilung des Landes NÖ.“

Haindls Anwalt List: „Fehlverhalten der Behörde“

Allerdings befindet sich der Leiter der Abteilung, der dieses Verfahren einleitete, bereits im Ruhestand. Haindls Anwalt Wolfgang List spricht von behördlichen Fehlverhalten und schreibt in einem offenen Brief an ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Bis zur negativen Entscheidung der Bundesverwaltungsgerichts betreffend der S8 war dem Land NÖ die Brutstätte des Triels auf den Anbauflächen von Haindl völlig egal. Da das Projekt vorerst gescheitert ist, will das Land jetzt den Triel vor dem scheinbar gefährlichen Anbau auf Haindls Flächen schützen.“

Laut dem Landwirt ist der Vogel, bedingt durch die vielen Schottergruben, auf seine freien Flächen umgezogen.

Haindl habe, unterstützt durch die Beratung eines anerkannten Biologen, für die drei Hektar große Brutfläche Betreuungsleistungen erbracht und sogar Nahrung in Form eines mit Insekten bewohnten Misthaufens zur Verfügung gestellt. „Wenn man fragen muss, ob man biologische Kulturen anbauen darf, hört sich alles auf“, ärgert sich Haindl.

Was sagt ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner zur Kritik? „Es handelt sich um ein klassisches Behördenverfahren, daher bedarf es keiner Stellungnahme“, so der Politiker.

Es sieht nach Racheakt aus

