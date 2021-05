Erstmals in der Geschichte befindet sich die Wappenburg der Gemeinde Markgrafneusiedl nun auch tatsächlich im Besitz der Gemeinde. SPÖ-Bürgermeister Franz Mathä und der bisherige „Burgherr“ sowie Wirtschaftsprüfer Friedrich Scheck haben am Mittwoch in der Vorwoche den Kaufvertrag im Gemeindeamt unterzeichnet.

Dem vorangegangen waren intensive Verhandlungen durch SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl und ein einstimmiger Beschluss im Gemeinderat. „Ich freue mich, dass wir unser Wappensymbol und Wahrzeichen nach entsprechenden Adaptierungsarbeiten einer Nutzung durch und für die Bevölkerung zuführen können“, zeigt sich Ortschef Mathä stolz.

Auch die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner selbst Markgrafneusiedlerin, gratuliert zur Vertragsunterzeichnung und bedankt sich bei den zuständigen Behörden für den raschen Verfahrensablauf.

Die Burg wurde von 1220 bis 1240 erbaut

Über die Nachnutzung werden sich entsprechende Gremien Gedanken machen. Die Burg – obwohl in ganz gutem Zustand von den Einheimischen auch Ruine genannt – wurde von 1220 bis 1240 erbaut und steht auf dem höchsten Punkt des Marchfeldes: Am Ausläufer des kleinen Wagram. Fast 800 Jahre nach der Erbauung des Wehrturms der Kirche des hl. Martins (der ursprüngliche Zweck des Gebäudes), soll dieses Jubiläum heuer mit einer großen Feier mit allen Markgrafneusiedlern begangen werden. „Eine gute Gelegenheit für alle Mitbürger, ihre Wappenburg näher kennenzulernen“, so der Bürgermeister.