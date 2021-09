Die Gemeinde hat die Betreuung und den Betrieb der Trinkwasserleitungen an die EVN-Wasser übergeben. Bereits im April sei im Ortsparlament die Entscheidung für diesen Schritt einstimmig gefallen.

Die EVN liefert schon seit dem Bestehen der öffentlichen Wasserleitung (1976) das Trinkwasser für die Gemeinde. Das Ortsnetz besteht aus 341 Hausanschlüssen und rund 11.400 Metern Leitungen. Nun kommt auch die Instandhaltung der Rohre – sie wurden bis zur Übernahme von der Gemeinde versorgt – dazu. EVN-Wasser will in den nächsten Jahren umfangreich in die Erhaltung und in den weiteren Ausbau des Ortsnetzes investieren.

Sanierung der Wasserleitung wird nötig

„Nach reiflicher Prüfung haben wir uns entschlossen, unser Wasserleitungsnetz an unseren langjährigen Wasserlieferanten und Partner EVN zu übertragen. Für die Erhaltung und Sanierung der Wasserleitung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen, dies hätte zwangsläufig zu massiv höheren Tarifen geführt“, so SPÖ-Bürgermeister Franz Mathä.

Man habe mit der Übertragung des Wasserleitungsnetzes an die EVN eine für die Bürger günstige Lösung gefunden. „Unser Angebot umfasst die Betreuung und zukünftige Sanierung des Wasserleitungsnetzes“, meint EVN-Wasser-Geschäftsführer Raimund Paschinger. Im Störungsfall gebe es für Strom, Gas und Wasser als Ansprechpartner das EVN-Kundenzentrum in Deutsch-Wagram. Die Mitarbeiter wären 24 Stunden pro Tag für Kunden erreichbar.

50 Gemeinden mit insgesamt 133 Katastralgemeinden in 125.500 Haushalten in NÖ hätten bereits ihre Wasserversorgung in die Hände der EVN gelegt.