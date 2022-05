Markgrafneusiedl Getötete Ziesel: Tierschützer protestierten

Lesezeit: 2 Min SH Stefan Havranek

Ein als „Gevatter Tod“ verkleideter Aktivist und Mitstreiter in blutverschmierten Overalls protestierten am betroffenen Feld und vor dem Makgrafneusiedler Gemeindeamt. Foto: www.respektiere.at

M it gruseligen Kostümen sorgte der Verein „RespekTiere“ für einiges an Aufsehen in Markgrafneusiedl.