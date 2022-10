Markgrafneusiedl Initiative: E-Bikes einfach ausprobieren

Lesezeit: 2 Min RK Robert Knotz

Claudia Kriwak und Christian List wollen das E-Bike nicht nur in der Freizeit nützen, sondern auch für „sinnvolle Wege“. Foto: privat

E in Verein bietet in Markgrafneusiedl wertvolle Tipps zum Thema Räder an und lädt zur Probefahrt.