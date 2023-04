Motorradpolizei: Weiße Mäuse kommen aus dem Winterschlaf

Zum Start der Motorradsaison besuchte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag den Übungsplatz der „weißen Mäuse“ in Markgrafneusiedl. Mit Praxisübungen wurden die Polizisten auf die Saison vorbereitet. „Heute sind doppelt so viele Motorradfahrer unterwegs als noch vor zehn Jahren, die Unfallzahlen sind aber gleichgeblieben. Damit dieser Trend weiter anhält, braucht es auch Überwachung und Kontrolle durch die Polizei. Dabei erfüllt die Motorradpolizei eine wichtige Rolle", so Karner.

Laptops und neue Bekleidung für die Motorradstaffel

Der Minister kündigte in diesem Rahmen auch Modernisierungen für die Motorradstaffel an: Neue Funktionsbekleidung und Airbags sollen die Einsatzkräfte vor schweren Verletzungen bewahren. Weiters sollen heuer 30 neue Motorräder angeschafft werden. Ein weiteres Kontingent wäre für nächstes Jahr geplant. Um Amtshandlungen vor Ort durchführen zu können werden die Polizisten mit Laptops ausgestattet.

Rund 1.000 Polizisten sind in Österreich auf über 350 Motorrädern unterwegs. Durch ihre Flexibilität sind sie oftmals am schnellsten am Einsatzort. Sie überwachen nicht nur den Verkehr und schreiten bei Vergehen ein, sondern eskortieren auch die Limousinen von Staatsbesuchern.

