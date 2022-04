Nächste Runde in Ziesel-Debatte

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Das Tauziehen um das Zieselvorkommen in Markgrafneusiedl geht in Runde zwei. Nun meldete sich ein Markgrafneusiedler (Name der Redaktion bekannt), der die Hintergründe der Geschichte kennen will.

Hier ein kurzer Rückblick: Die Vereine „Tierschutz Austria“ und „RespekTiere“ erstatteten Anzeige, weil der Pächter einer landwirtschaftlichen Fläche seine Wiese, auf der streng geschützte Ziesel leben sollen, umgeackert und dabei hunderte Tiere getötet haben soll. SPÖ-Bürgermeister Franz Mathä meinte dazu, dass hinter dem Ganzen ein Streit zwischen Grundbesitzer und Pächtern eskalierte und zu Diffamierungen geführt haben könnte. „Es gibt dort sehr wohl Ziesel“, klärt der eingangs erwähnte Bürger auf.

Fotos und Videos zeigen die Tiere

Und weiter: „Ich bin Mitglied des Modellflugclubs MFC Falke. An unser gepachtetes Grundstück grenzt ein Acker, der ebenfalls im Besitz des selben Grundstückseigentümers ist wie unser Flugplatz, auf dem es Ziesel gibt.“ Er soll im Besitz zahlreicher Fotos und Videos von den Tieren sein und könne rund 50 Personen namentlich anführen, die die Ziesel ebenfalls gesehen haben.

Warum kam es zu dem Streit? „Der Bauer – also der Pächter des Nachbargrundstücks – muss, um zu seinem Acker zu gelangen, die Betonpiste unseres Flugplatzes queren. Dabei kam es öfter zu Vorfällen. Unlängst war ihm ein Düsenjet zu laut und er hat den Piloten zur Rede gestellt“, so der Mann im NÖN-Telefonat.

Der Pilot sei gerade mit dem Landen des Jets (Wert ca. 12.000 Euro) beschäftigt gewesen und habe zum Landwirt gesagt, dass er zur Seite treten solle, damit es nicht zu einem Unfall komme und auch sein Flieger keinen Schaden nehme. Er habe ihm ein Gespräch nach der Landung angeboten.

Nach einem Streit war der Grund umgeackert

Der Landwirt soll dies mehrmals verweigert haben und ein weiteres Mitglied soll zu ihm gesagt haben: „Falls Sie nicht zur Seite treten, stelle ich Sie selbst zur Seite!“

„Die Wogen gingen hoch, bis schließlich jemand deeskalierend eingriff. Jedenfalls war am nächsten Tag das Grundstück umgeackert. Ob der Pächter von den Zieseln wusste, kann ich nicht sagen. Ich denke eher nicht“, so der Markgrafneusiedler. Besagte Wiese sei von den Mitgliedern – wegen der Ziesel – kaum noch für Starts und Landungen verwendet worden.

„Ich habe am Donnerstag Gespräche mit dem zuständigen Juristen der Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft geführt, der hat einen Sachverständigen eingeschaltet. Falls die BH entscheidet, dass der ursprüngliche Zustand des Grundstücks wieder hergestellt werden muss, muss dies sanft – eventuell mit Rechen – geschehen. Maschinen werden die Ziesel nicht überleben“, so der Mann weiter.

Ob die Tiere das Umackern überlebt haben, zeige sich erst in ein paar Wochen, wenn sie aus dem Winterschlaf erwachen. Falls bis dahin nichts geschehen ist, würden die überlebenden Ziesel sterben, weil ihr Lebensraum nicht mehr vorhanden wäre.

