Waldrodung: Große Angst um Igel, Rehe und Co.

Seit drei Wochen herrscht Chaos am Dreischlüsselacker im Bereich Hanuschgasse – Dr.-Bruno-Kreisky-Straße: Der Wald an der Ortsgrenze zu Markgrafneusiedl wird gerodet.

„Ausgerechnet jetzt, wo die Tiere ihren Winterschlaf halten, fährt man mit schwerem Gerät zwischen den Bäumen herum. Dabei wird auch auf Wildtiere wie den Igel und Jungbäume keine Rücksicht genommen“, ärgert sich eine Anrainerin (Name der Redaktion bekannt). Auch einige andere Strasshofer äußerten bereits ihren Unmut über die Maßnahmen. Die Rodungen würden von Arbeitern, die zwar ihre Geräte kennen würden, aber keinen Zugang zur Natur hätten, durchgeführt. „Es werden nicht nur – wie in anderen Bundesländern üblich – kaputte Bäume herausgeschnitten, sondern alles, was irgendwie verwertbar ist“, so die Frau weiter.

„Sind verpflichtet, den Tieren zu helfen“

Die noch winterschlafenden Igel, die sich auf der Roten Liste der geschützten Tiere befinden, hätten keine Chance zu flüchten. „Dass kaputte und veraltete Bäume rausgeschnitten werden müssen, ist schon klar, aber was heißt das? Darf man das überhaupt in einer Zeit, in der die geschützten Tiere im Schlaf getötet werden? Von der Logik her eigentlich nicht. Wir sind als Menschen vom Gesetz her sogar verpflichtet, Tieren auf der Roten Liste zu helfen, wenn sie in Not sind“, ergänzt die Strasshoferin. Sie fragt sich, ob Menschen, die den Auftrag zu so einer Fällung erhalten, von dieser Verpflichtung ausgenommen werden.

Die Anrainer zeigen durchaus Verständnis für das Fällen kranker Bäume. Sie fordern aber, dass die Tiere geschont werden. Foto: Foto privat

„Ich helfe den Igeln, ziehe sie mühsam auf, wildere sie artgerecht aus und dann kommen andere und bringen sie um? Nur weil das Holz geschnitten werden muss? Genau jetzt? Dann wo die Tiere in ihren ureigenen Lebensräumen den Winterschlaf halten und Schutz brauchen?“, schließt die Anrainerin.

Der Forstleiter der Bezirke Gänserndorf und Mistelbach, Nikolaus Fernsebner sieht das anders: „Als die ersten Beschwerden bei uns eintrafen, habe ich mir vor Ort ein Bild gemacht. Bei meinen zwei Lokalaugenscheinen konnte ich feststellen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden.“ Es würden nur abgestorbene Bäume gerodet werden, um zu verhindern, dass diese auf Straßen, Häuser und in Gärten stürzen und somit eine Gefahr für die Anrainer darstellen.

Fernsebner weiter: „Jungbäume und gesunde Bäume werden geschont. Vor etwa sieben bis acht Jahren haben wir eine ähnliche Maßnahme bereits an einer anderen Stelle durchgeführt. Man sieht, dass sich dort der Wald wieder erholt hat und neue Bäume herangewachsen sind.“

