Feuerwehr-Bewerbe: Wochenende der Florianis

Am Samstag fanden die 64. Feuerwehrleistungsbewerbe des Abschnittes Marchegg in Markthof statt. Bei den Bewerben traten 16 Gruppen aus dem Bezirk in den Wertungsklassen Bronze und Silber an.

Bei bestem Wetter konnte Bewerbsleiter Gottfried Gschwent den Abschluss der Bewerbe an den Abschnittskommandant Christopher Ebm melden, der zur Siegerverkündung unter anderem den Landtagsabgeordneten René Lobner, ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter, Kontrollinspektor Gerhard Hahn von der Polizei Lassee, Bezirkskommandant Georg Schicker und weitere Ehrengäste von der Feuerwehr begrüßte. Nach den Ansprachen konnte Gschwent die Platzierungen bekannt geben.

Am Sonntag fand der 125. Abschnittsfeuerwehr-Tag am Vorplatz der Kirche Markthof statt. Nach einer Kranzniederlegung zum Gedenken an verstorbene Kameraden zelebrierte man eine Messe mit Pater Antal. Zum Festakt konnte Ebm viele Ehren- und Festgäste begrüßen. Als besondere Teilnehmer wurden Thomas Hasenberger (Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Gänserndorf-Marchegg) und Wolfgang Sovek (Rotkreuz-Ortsstellenleiter-Stellvertreter Deutsch-Wagram) sowie Oberstleutnant Klaus Adler von der Bolfras-Kaserne begrüßt.

Der Musikverein Loimersdorf mit Obmann Christian Palka unter der Leitung von Friedrich Wagner untermalte die Veranstaltung musikalisch. Nach den Bewerben gab es Ansprachen und Auszeichnungen. Zum Abschluss ernannte Ebm Lukas Bittner von der FF Lassee zum Abschnittssachbearbeiter Nachrichtendienst und Patrick Proprenter von der FF Stopfenreuth zum Abschnittssachbearbeiter EDV. Danach lud die Gemeinde Engelhartstetten zum Mittagessen ins FF-Haus ein.

