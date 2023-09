Feuerwehr und Biker sammelten Geld für krankes Baby

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind es gewohnt, mit anderen Wehren zusammenzuarbeiten. In diesem Fall war die Zusammenarbeit besonders wichtig. Die FF aus Groißenbrunn und Markthof stellten sich gemeinsam in den Dienst der guten Sache. Beim „Ride for Julina“ konnten 1.400 Euro an Startgeld für das kleine Mädchen lukriert werden.

Foto: Spet