Marterl, Bankerl und Co. Zistersdorf: Landjugend legte wieder Hand an

Das Landjugend-Team nach getaner Tat. Foto: privat

A uch in diesem Jahr beteiligte sich die Landjugend Zistersdorf am Projektmarathon 2023 und hinterließ bleibende Spuren in ihrer Gemeinde. Unter dem Motto "Vom Marterl bis zum Rastplatzerl und Erdweg zum Picknicksteg" legten die engagierten Jugendlichen mit viel Elan und Eifer Hand an.