Herrscht Chaos am Strasshofer Schulcampus?

Massive Kritik an der Volksschule und am Schulcampus übt die Mutter eines Schülers der dritten Klasse. Sie bezeichnet die Ortsplanung als Desaster: „Es gibt nur äußerst wenige Parkplätze für die Eltern. Während der Abholzeiten zu Mittag ist es nahezu unmöglich, als Kunde zu Billa und Co. zu gehen, da alles mit Elternfahrzeugen vollgeparkt ist“, ärgert sich die Frau (Name der Redaktion bekannt).

Der Grund, warum so viele Eltern ihre Kinder in die Schule bringen bzw. abholen würden, liege darin, dass die Schulbusse derart überfüllt sind, dass viele Sprösslinge keinen Sitzplatz haben und bis zu den Falttüren stehen müssen. Auch der Radweg, auf dem die Kinder sicher in die Schule fahren könnten, sei zu spät beschlossen worden. Er soll erst im Jahr 2024 fertig werden.

„Es gibt nur einen Schutzweg und der Weg vom Eingangstor bei den Bushaltestellen zum Schultor ist unbeaufsichtigt. Die Schulwarte stehen in Gruppen am Eingangstor bei den Bushaltestellen und plaudern gemütlich vor sich hin“, so die Mutter. Und weiter: „Schriftlich wurden wir darüber informiert, dass im kommenden Schuljahr zwei vierte Klassen das Volksschulgebäude verlassen müssen und in die EMS (Europa-Mittelschule, Anm.) übersiedeln müssen, da in der Volksschule kein Platz mehr wäre.“ Viele Eltern wären deswegen in Rage.

„Es ist wirklich unglaublich, dass ein Schulneubau in einer der am stärksten wachsenden Gemeinden derart dilettantisch geplant wird und die Schule nach drei Jahren zu klein ist. Wir halten im jetzigen Schuljahr bei knapp unter 700 Schüler. Im heurigen Schuljahr haben wir sieben erste Klassen“, so die Mutter eines Schülers der Volksschule. Bürgermeister Ludwig Deltl weist die Vorwürfe zurück: „Vor dem Gebäude befindet sich eine Haltestelle, in der vier Busse gleichzeitig halten können. Verlässt man den Bus, kann man - ohne eine Straße überqueren zu müssen - direkt in die Schule gehen.“

Ich war mehrmals vor Ort und jedes Mal waren im Bereich der EMS zwischen 20 und 30 Parkplätze frei SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl

Zum Thema Parkplätze meint der Gemeindechef: „Ich war mehrmals vor Ort und jedes Mal waren im Bereich der EMS zwischen 20 und 30 Parkplätze frei. Man kann auch seine Kinder vor der EMS aus dem Auto aussteigen lassen, sie könnten von dort direkt in die Schule gehen.“ 200 bis 300 Meter weiter wären dann noch Parkplätze beim Gutshof. Diese werden laut Deltl nicht genutzt, weil viele Eltern beim Einkaufszentrum parken.

Ein Schutzweg könne dort nicht errichtet werden. Für diesen sei eine bestimmte Anzahl von Autos und Fußgängern erforderlich. Dass in den Schulbussen auch Stehplätze zulässig sind, liege an der österreichischen Gesetzgebung. Laut Deltl wird der Radweg zum Campus noch heuer gebaut.

Zum Thema Verlegung von Klassen meint der Bürgermeister: „Die Schüler müssen das Volksschulgebäude nicht verlassen, da dieses mit der EMS durch einen unterirdischen Durchgang verbunden ist. Der Campus wurde in den Jahren 2016 und 2017 geplant und nach den Vorgaben des Schul-und Kindergartenfonds gebaut. So kam die Klassenanzahl zustande. Nur unter Einhaltung dieser Richtlinien konnten Fördergelder lukriert werden.“

Vier vierte Klassen wären heuer ausgetreten und sieben erste Klassen rücken nach. Damit gelte es, Platz zu schaffen. „In der EMS gibt es freie Klassenräume direkt beim Verbindungsgang zur Volksschule, die sich angeboten haben“, so Deltl. Nach einer Bedarfserhebung des Schul-und Kindergartenfonds im Mai wäre ein Fehlbedarf festgestellt worden. „Am Dienstag hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, Angebote für eine Vergrößerung der Volksschule einzuholen. Der Mitteltrakt der Schule ist bereits so konzipiert worden, dass er jederzeit um ein Geschoß erweitert werden kann“, schließt der Ortschef.