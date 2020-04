Am Dienstag nach Ostern rollten die Bautrupps an, der umstrittene Busbahnhof geht in die Umsetzung. Das rief sowohl die Grünen als auch die Bürgerinitiative auf den Plan, die sich seit Langem gegen den nach ihrer Meinung unnötigen Bau stellen und vehement die Wiederaufnahme des Bahnbetriebs fordern.

„Seit acht Monaten fahren leere Busse“

Landtagsabgeordneter Georg Ecker von den Grünen wirft dem Land NÖ die Zerstörung des Lebensraums der streng geschützten Ziesel vor: „Fachkundige und die lokale Bevölkerung haben uns das Vorkommen klar bestätigt. Dem ist der Vorrang gegenüber einer Asphaltwüste zu geben.“

Noch bestehe die Chance, mit dem Erhalt und der Attraktivierung des „Schweinbarther Kreuzes“ nicht nur sprichwörtlich die Schienen in die Zukunft zu legen und der Umweltzerstörung ein Ende zu bereiten.

Die Bürgerinitiative Raggendorf stößt in dasselbe Horn: „Seit acht Monaten fahren leere Busse. Ein öffentliches Verkehrsmittel soll uns verlässlich nach Wien bringen, das ist der wirkliche Bedarf und das kann der Bus nicht.“ Es würde mit dem Busbahnhof nur weiterer unnötiger Verkehr angezogen. Weiters seien die Chancen für die Wiederaufnahme des Bahnbetriebes mehr als intakt, die politischen Weichen sollen in Kürze gestellt werden. Es gebe großartige Pläne für die Region.

„Wo bleibt die Gewaltentrennung?“

Das Argument des Landes, dass Gutachter ein Zieselvorkommen ausschließen, lässt die BI nicht gelten: „Objektive Gutachter haben der BI abgesagt, dass mitten im Winter die Tiere im Winterschlaf sind.“ Die Gutachten des Landes seien daher viel zu früh im Jahr erstellt worden – und noch dazu von Gutachtern des Landes selbst. „Wo bleibt da die Gewaltentrennung?“, so ein Sprecher der BI.

Die Bürgerinitiative verlangt, dass das fragwürdige Busprojekt rasch „intelligenteren Verkehrskonzepten“ weichen soll. „Das ist anscheinend das wichtigste Projekt des Landes. Anders ist nicht zu erklären, warum der Bau der unnötigen und teuren Anlage so vehement vorangetrieben wird.“ Man wünscht sich auch mehr Unterstützung seitens der Gemeinde.

So ruft die Bürgerinitiative in einer Aussendung vom vorigen Wochenende dazu auf, sowohl die Gemeinde als auch den VOR zu kontaktieren.