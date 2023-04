Direktoren im Bezirk Gänserndorf: „Niveau wurde gehalten“

In einer Woche startet die Zentralmatura. Für die Schüler stellt diese Prüfung zeitgleich einen wichtigen Schritt ins Leben dar. Was von den Corona-Jahren bleibt, sind die Einbeziehung der Jahresnote der Abschlussklasse in die Klausurnote und auch in die Noten der mündlichen Prüfung sowie die zusätzlichen Förderstunden.

Die Abschlussklassen der HAK und des Konrad-Lorenz-Gymnasiums Gänserndorf (KLG) haben die Diplom- bzw. vorwissenschaftlichen Arbeiten bereits hinter sich gebracht. Der Fokus liegt nun auf den Klausuren und den mündlichen Prüfungen.

Für mich war kein Unterschied zu früheren Maturajahrgängen erkennbar. Eva Zillinger, Direktorin des KLG

Die Direktorin des KLG, Eva Zillinger, klingt euphorisch und freut sich auf die Reifeprüfung: „Wir haben wirklich ausgezeichnete Leistungen gesehen. Für mich war kein Unterschied zu früheren Maturajahrgängen erkennbar.“ Direktor Christoph Jank von der HAK Gänserndorf stößt in dasselbe Horn: „Die Präsentationen der Diplomarbeiten haben bereits gezeigt, dass die Leistungen dieses Jahrgangs selbstverständlich mit jenen von vorangegangenen Jahrgängen – unabhängig davon, ob Corona ein Thema war oder nicht – korrelieren.“

Direktor Andreas Breitegger vom BORG Deutsch-Wagram sieht die zusätzlichen Fördermaßnahmen als notwendig an: „Die Schüler haben das Angebot gut angenommen, um die Nachwirkungen der Corona-Jahre aufarbeiten zu können. Es müssen heuer dieselben Leistungen erbracht werden wie vorher.“ Breitegger merkt an, dass die Fördermaßnahmen wohl noch einige Zeit notwendig sein werden, auch für die künftigen Maturaklassen, um die Leistungsdefizite in den unteren Schulstufen auszugleichen.

Matura-Erleichterungen: Meinungen spalten sich

Differenzierter sehen das die Schülervertreter. Schulsprecherin Melanie Binder vom KLG meint dazu: „Wir hätten uns die gleichen Erleichterungen gewünscht bzw. erwartet. Wir litten in der Oberstufe genauso wie der vorherige Jahrgang unter den Einschränkungen der Pandemie, weshalb nicht unterschieden hätte werden sollen.“ Binder schätzt die Förderstunden, merkt aber an, dass die Vorbereitungen je nach Lehrer sehr unterschiedlich seien.

Anders sieht die Schülervertretung der HAK Gänserndorf die Lage. „Da es im aktuellen Schuljahr keine und auch schon im vergangenen Schuljahr sehr geringe Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gab, sehe ich hier keine Notwendigkeit für irgendeine Form einer Sonderregelung. Das Einzige, was von Corona erhalten geblieben ist, ist die Einberechnung der Jahresnote bei der Matura“, so Lara Jahn.

Jank merkt abschließend an: „Aus meiner Sicht haben die Schüler eine gute Vorbereitung für die Reife- und Diplomprüfung erhalten. In den vergangenen Schuljahren wurde ohnehin das Möglichste unternommen, um die durch die Corona-Einschränkungen eventuell zu kurz gekommenen Übungsmöglichkeiten bestmöglich nachzuholen und etwaige Schwachstellen auszumerzen. Wie dieses Angebot von den einzelnen Personen genutzt wurde, lag aber in der Eigenverantwortung der Schüler.“

