Er verstarb am 11. Jänner im 83. Lebensjahr im Kreise seiner Familie. Schwab war Fleischermeister, Kino und Restaurantbesitzer und lange Zeit Innungsmeister der Gastwirte. Er war seit 1964 glücklich verheiratet. Für den beliebten Gastwirt findet am Freitag, den 18. Jänner, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Matzen ein Trauergottesdienst statt. Anschließend wird der dreifache Familienvater zu Grabe getragen.