Ärger: Postkasten blieb oft tagelang leer

„Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post!“ – so der Werbeslogan der Österreichischen Post. Psychoanalytikerin Rotraud Perner aus Matzen kann über diesen Marketing-Spruch in den letzten Wochen nur milde lächeln.

Abonnierte Zeitungen und bestellte Bücher kamen gar nicht oder stark verspätet an. Die Post argumentiert mit einer extrem hohen Krankenstandsquote. Perner ist Psychoanalytikerin, Buchautorin und Leiterin des Institutes für Stressprophylaxe & Salutogenese in Matzen – und das sind nur einige ihrer Funktionen.

Wie für jeden Betrieb ist auch für sie eine zeitnahe Postzustellung essenziell. Seit Anfang September bleibt der Postkasten oft tagelang leer. „Zutrittskarten für eine Festveranstaltung des Institutes für Wissenschaft und Kunst in Wien kamen ebenfalls nicht zeitgerecht an. Wenn ich die Anmeldung nicht von mir aus überprüft hätte, wäre ich umsonst nach Wien gefahren“, zeigt sich Perner sehr verärgert.

„Seit Wochen warte ich schon auf wichtiges Buch“

„Ein für meine Arbeit dringend benötigtes und schon vor Wochen bestelltes Buch ist bis heute nicht eingelangt. Der Verlag ist so freundlich und schickt es nochmals. Ich bin schon sehr gespannt, ob es jetzt ankommt“, setzt Perner fort.

Ein spezielles Problem scheint die Zustellung von Zeitungen zu sein. So kommen unter anderem die „Salzburger Nachrichten“ lückenhaft an. „Nach tagelangen Reklamationen und Ersuchen um Nachsendung fand ich am 28. September alle fehlenden Zeitungen in den Postkasten hineingestopft vor. Dazwischen Einladungen zu beruflich wichtigen Terminen. Ich habe vier Stunden gebraucht, um alles aufzuarbeiten“, ärgert sich Perner. Mangelnde Postzustellung beklagen allerdings auch noch andere Haushalte in der Gemeinde.

Auf NÖN-Nachfrage antwortet Post-Sprecher Michael Homola: „Wir hatten in den letzten Tagen leider in der zuständigen Zustellbasis eine extrem hohe Krankenstandsquote, was dazu führte, dass wir wie in Matzen nicht die zurecht erwartete Qualität liefern konnten. Ende letzter Woche gelang es durch Verstärkung, dass nun alle Sendungen zugestellt wurden und wir keine Rückstände mehr haben.“

Das sieht Perner anders: „Mein Sohn Roman hat bei einer Umfrage festgestellt, dass andere sehr wohl ihre Post erhalten haben. Wir bekamen zwar Zeitungen, nicht aber die Salzburger Nachrichten, und auch sonst keine Sendungen. Dafür lag aber die Post von jemandem aus Prottes im Postkasten.“

Und weiter: „Krankenstände hin oder her – es gibt Leihfirmen und viele andere Alternativen. Da muss man halt kreativ sein.“

