Am Parkplatz des Billa- Marktes stehen Bausperrgitter, Bagger sind aufgefahren. Die NÖN fragte bei ÖVP-Bürgermeister Stefan Flotz nach dem Grund: „Der Markt wird vergrößert und dem aktuellen Standard angepasst. Nach dem Umbau wird eine Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmeter zur Verfügung stehen“, erklärt der Ortschef. Der Kassabereich rückt damit weiter Richtung Reyersdorfer Straße. Auch innen soll eine komplette Umgestaltung stattfinden.

Jedenfalls soll der Markt ab 13. September geschlossen sein. Die geplante Wiedereröffnung soll am 28. Oktober stattfinden. Einen Shuttleservice zu einem anderen Markt – wie in Auersthal während des Neubaus des Sparmarktes – steht nicht zur Verfügung.

Brot, Gebäck und ein gewisses Sortiment an Grundnahrungsmitteln können in der Bäckerei auf der Hauptstraße eingekauft werden. Karin Dorner, Communications Manager bei Rewe International, führt in ihrer Stellungnahme weiter aus: „Die Filialeinrichtung wird erneuert. Der Markt wird modernisiert, um ein noch besseres Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu schaffen. Beim Umbau wird insbesondere auf offene und helle Gestaltung geachtet.“

Dazu komme eine Erweiterung des Sortiments mit besonderem Fokus auf regionale und lokale Produkte.