Die Polizei jagte den gelben Filzball

Die Tennisanlage des UTC Matzen war Austragungsort für die Bezirksmeisterschaft des Polizeisportvereins (PSV). In zwei Gruppen traten die Spieler gegeneinander an. Den heiß umkämpften Titel des Bezirksmeisters errang Inspektor Andreas Bauer von der Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf. In der Gruppe B siegte Chefinspektor Karl Löffler.

Für das leibliche Wohl sorgte „Grillmeister“ Bezirksinspektor Richard Pöschl von der Polizeiinspektion Angern an der March. Löffler dankte den Teilnehmern für ihren Einsatz und Gruppeninspektor Rainer Bachler für die Organisation des Turniers.

Für Löffler war es das letzte Turnier in seiner Funktion als Obmann des PSV. Er wünschte dem designierten Obmann Pöschl viel Erfolg.