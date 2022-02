Feuerwehr braucht dringend Mitglieder

Mit dem Aufruf „Wir suchen Dich“ wirbt die Feuerwehr Matzen um neue Mitglieder. „Die Feuerwehr Matzen ist grundsätzlich gut aufgestellt. Man darf aber nicht lockerlassen“, berichtet Kommandant Manfred Neubauer im NÖN-Gespräch.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Angesprochen sollen vorrangig Erwachsene werden. Angeboten werden Kameradschaft, Freude & Spaß, Lernen fürs Leben, laufende Weiterbildungsmöglichkeiten, Action, Traditionen, Dienst am Nächsten, Freunde, die durch dick und dünn gehen – so der Originaltext auf der Homepage der Wehr.

Es sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig, auch berufliche Tagesabsenz oder Schichtarbeit stellen für Neubauer keine Hindernisse dar. „Wir richten uns bei der Grundausbildung nach den Auszubildenden“, informiert Neubauer. Auch beim Einsatz werden die Mitglieder nach ihren Talenten eingeteilt. „Wir haben Leute, die sich keine drei Stufen die Leiter rauftrauen, aber bei einem Unfall top sind“, weiß Neubauer um die Stärken der Einzelnen.

Willkommen sind auch Frauen – und „Frau“ braucht nicht zu befürchten, dann allein in einer Männerschar zu sein. Bereits jetzt sind einige Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts in der Wehr aktiv – also nur Mut!

Einsatzgebiet mit vielen Herausforderungen

Das Einsatzgebiet bietet zahlreiche Herausforderungen. Neben den rund 900 Haushalten gibt es die Schulen, die Lebenshilfe mit Wohnheim und Werkstätte, Schloss, Freibad, Hallenbad und Sportstätten, um nur einige zu nennen. Dazu kommen fünf Landstraßen, die OMV-Sonden und einige Quadratkilometer Wald. Brandeinsätze sind in der Minderzahl, auch wenn diese regelmäßig geprobt werden, z. B. mit den Schulen. Fahrzeugbergungen, Menschenrettung, Sturmeinsatz – das Leistungsspektrum der Feuerwehr ist umfangreich, entsprechend sind die Ausbildungen abgestellt.

Natürlich bietet die Feuerwehr auch eine Reihe von Aufstiegschancen, auch Kommandanten haben mal klein angefangen. Wichtig ist lediglich die Freude an der Gemeinschaft und der Wille zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Nähere Informationen gibt’s im Internet unter www.feuerwehr-matzen.at oder per Tel. unter 0664/73 35 96 04.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden