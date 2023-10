Gemeindeausflug führte ins Waldviertel

Schon sehr früh am Morgen startete die Gruppe mit zwei Bussen ins Waldviertel. Erste Station war die Führung durch das Stift Zwettl. Nach einem stärkenden Mittagessen ging es bei wunderschönem Herbstwetter weiter zu einer Schifffahrt am Stausee Ottenstein. Es blieb noch Zeit für einen Kaffee auf der Sonnenterrasse des Seerestaurants. Mit einem Besuch beim Heurigen klang der schöne Tag aus. Organisiert wurde der Gemeindeausflug in bewährter Weise von Vizebürgermeisterin Claudia Weber. Auch ÖVP-Bürgermeister Stefan Flotz und einige Gemeinderäte begleiteten die Gruppe.