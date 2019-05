Künftig werden sie wohl noch mehr Spaß am Sport haben – Lions-Präsident Heinz Kamensky übergab beim Benefizturnier an die Lebenshilfe neue Stöcke. Sektionsleiter Karl Weinhold von den Stockschützen und Lebenshilfe-Sektionsleiterin Barbara Borns dankten für die Unterstützung und die Klienten der Lebenshilfe probierten das neue Sportgerät gleich einmal aus. „Spielt sich gut“, so der einhellige Tenor – und natürlich mussten auch die Lions einen Probedurchgang machen.