Um den musikalischen Nachwuchs ist es im Bezirk mit Sicherheit gut bestellt: Speziell um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen, gründeten die Gemeinden Matzen-Raggendorf, Schönkirchen-Reyersdorf, Groß- Schweinbarth und Bad Pirawarth vor 20 Jahren den Musikschulverband St. Barbara – ein Jubiläum, das am Freitag, dem 3. Mai, mit einer großen Feier mehr als gebührend begangen wird.

Im Laufe der Jahre stießen Bockfließ und Spannberg sowie seit heuer Hohenruppersdorf, Velm-Götzendorf sowie Sulz und Dürnkrut dazu. Mittlerweile werden über 300 Schüler unterrichtet. Kinder und Erwachsene üben sich an Geige, Holz- sowie Blechblasinstrumenten, Klavier und Schlagzeug.

Regelmäßige Konzerte stehen am Programm

In regelmäßigen Konzerten können vor allem die jungen Musiker Bühnenerfahrung sammeln und Stücke einem breiteren Publikum vortragen. Dazu kommen Extra-Angebote wie Bläserklassen oder Big-Band-Ensembles. Der Sitz des Verbandes ist in Matzen, die Leitung der Schule obliegt Reinhard Stöckl.

Beim Festakt werden Schüler aus dem gesamten Verband eine Kostprobe ihres Könnens geben, mit dabei unter anderem „Barba Brass“, der Chor und ein Pop-Ensemble.

Obfrau und Matzens SP-Bürgermeisterin Claudia Weber ist überzeugt: „Der Gemeindeverband der Musikschule St. Barbara ist eine sehr gute und erfolgreiche Einrichtung. Die Musikschullehrer können in den mittlerweile zehn Verbandsgemeinden optimal eingesetzt werden. Jung und Alt finden sich zum gemeinsamen Musizieren ein. Auch die örtlichen Musikvereine erhalten durch den erfolgreichen Musikunterricht immer wieder Nachwuchs.“ – Positive Voraussetzungen, um auch in Zukunft in den Genuss hochklassiger Konzerte zu kommen.