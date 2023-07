Neue Eigenheime wurden feierlich übergeben

60 Wohnungen, neun Reihenhäuser und vier Doppelhaushälften errichtete die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft NBG in der Warthberggasse 30 in Matzen. Der erste Bauabschnitt wurde bereits im Juni des Vorjahres übergeben, nun folgten der zweite und dritte Bauabschnitt mit 32 Wohnungen, drei Reihenhäusern und zwei Doppelhaushälften.

Die Schlüsselübergabe der neuen Eigenheime fand am Mittwoch (12. Juli) statt. Mit dabei war Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Das Ziel des Landes Niederösterreich ist es, unseren Landsleuten leistbaren Wohnraum bieten zu können. Dieses Projekt in Niedrigenergiebauweise und Photovoltaikanlagen zeigt zudem, dass der geförderte Wohnbau in Niederösterreich einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leistet“, betonte die Landesrätin.

Die Wohnungen und Reihenhäuser sind in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Wärmebereitstellung und Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Biogas-Heizung. Bei allen Gebäuden wurden Photovoltaikanlagen mit insgesamt 36,5 kWp errichtet. Alle Stiegenhäuser der Mehrfamilienwohnhäuser sind barrierefrei erreichbar und mit einem Personenaufzug ausgestattet.

Parkplätze, Loggia, Terrasse und Kinderspielplatz

In Matzen hat die NBG in Summe schon 83 Wohneinheiten errichtet und an zufriedene Bewohner übergeben. Für die Errichtung wurde eine Wohnbauförderung in der Höhe von rund 8.600.000 Euro zur Verfügung gestellt, wodurch „leistbares Wohnen“ entstand.

Es wurden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von etwa 57 bis 85 Quadratmetern errichtet. Die Doppel- bzw. Reihenhäuser haben eine Wohnnutzfläche von rund 110 Quadratmetern. Jede Wohneinheit verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Den Wohnungen im Erdgeschoss und den Doppel- bzw. Reihenhäusern wurden Eigengärten inklusive Gerätehaus zugeteilt.

Jede Wohnung verfügt über einen Abstellplatz für einen Pkw, jedem Doppel- bzw. Reihenhaus sind zwei Pkw-Abstellplätze im Freien zugeordnet. Weitere Stellplätze im Freien bzw. mit Carport können bei Bedarf angemietet werden, solange der Vorrat reicht. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann jeder zugeordnete Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden.

Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen sowie Müllräume stehen zur Verfügung. Ebenso wurde ein Kinderspielplatz für die Anlage errichtet.