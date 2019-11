Die Querelen und Querschüsse in den letzten Monaten gaben den Ausschlag: SP-Bürgermeisterin Claudia Weber legte am Montag all ihre Funktionen in der Partei zurück. Das Amt des Gemeindeoberhauptes behält sie. Weber gründete nun mit ihren Mitstreitern eine parteilose Liste und wird mit ihr bei der kommenden Gemeinderatswahl antreten.

„Als Bürgermeisterin habe ich alle Bürger zu vertreten sowie parteiunabhängige, dem Gesetz entsprechende Entscheidungen zu treffen und die Interessen der Gemeinde bestmöglich wahrzunehmen“, stellt sich Weber klar gegen Entscheidungen, die allein auf Parteiräson beruhen. In der kurzfristig einberufenen Parteisitzung am Montagabend brachen die Fronten offen auf. Weber folgten vier Gemeinderäte, die wohl auch auf der neuen Liste zu finden sein werden.

Weber ist vor allem über die Gerüchte über ihre Gesundheit empört: „Mir wurde unverhohlen zugetragen, dass ich gesundheitlich so angeschlagen sei, dass ich mein Amt nicht mehr ausüben könne. Dies ist Blödsinn. Ich bin nach meinem Unfall vollkommen genesen und habe schon seit Monaten die Arbeit im Gemeindeamt sowie offizielle Termine ohne Einschränkung wahrgenommen.“

Weber drehte die Gemeinde nach einer außertourlichen Wahl 2011 von Schwarz auf Rot und gewann bei der Gemeinderatswahl 2015 noch zwei Mandate dazu. In ihrer Amtszeit erreichte sie wieder ein ausgeglichenes Budget (nach den Vorjahren als Konsolidierungsgemeinde) und in den letzten Jahren sogar einen Sollüberschuss.

Wie geht es jetzt weiter? Noch am Montagabend gründete Weber die Liste „Bürgermeister Claudia Weber“. Sie gibt sich zukunftsorientiert: „Ich lade alle Mitbürger herzlich ein, gemeinsam mit mir und meinen Unterstützern weiterhin für unsere Großgemeinde bestmögliche Arbeit zu leisten.“