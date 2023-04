Rotes Urgestein Fritz Kainz tritt ab

Ein rotes Urgestein geht in Polit-Pension. Nach exakt 40 Jahren, drei Monaten und 12 Tagen verabschiedet sich Fritz Kainz aus dem Gemeinderat. Mehr als 20 Jahre war er im Gemeindevorstand. Viele Projekte trugen auch seine Handschrift. „Jetzt ist es Zeit“, so Kainz zur NÖN.

Als Friedrich Kainz am 1. Dezember 1982 in den Gemeinderat gewählt wurde, hatte er schon fast zehn Jahre politische Tätigkeit als Vorsitzender der SPÖ-Ortsgruppe Jedlersdorf hinter sich, was wiederum mit seinem Beruf als Schlosser bei den ÖBB zu tun hatte. Ab 1976 war Kainz in der SPÖ Matzen mit dabei, als Pressereferent, Kassier und Vorsitzender.

„Ich habe das erste SPÖ- Flugblatt herausgegeben. Meine Mutter meine damals, wenn ich so weitermache, muss sie abwandern“, so Kainz schmunzelnd – was sie übrigens nicht tat.

Kainz, Gemeinderat der alten Schule, sah sein Engagement nicht nur auf die Gemeindepolitik beschränkt. So war er zehn Jahre lang Kassier beim Musikverein. Die Isolierung des Kirchendachbodens führte er ganz allein durch – nur für Gottes Lohn. Seit mehr als 60 Jahren ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Als das Kinsky-Schloss zum Verkauf stand, überlegte die Gemeinde einen Kauf. „Damals war Geld vom Verkauf der Sparkasse da. Ich schlug den Ankauf vor. Wir hätten viele Aktivitäten ins Schloss verlegen können“, berichtet Kainz.

Geld floss in Bau des Optimums

Das Schloss ist heute Privatbesitz. Das Geld der Gemeinde floss in den Bau des Optimums. Gelungen ist der Ankauf des Gebäudes der Straßenmeisterei am Ortsende Richtung Prottes. Das Erdgeschoß bezog die Feuerwehr, im ersten Stock fand der Musikverein eine Heimat. Räumlichkeiten für die ältere Generation zu schaffen war Kainz schon sehr lange ein Anliegen. „Unter Bürgermeister Helm ist es mir endlich gelungen, den Beschluss im Gemeinderat durchzubringen“, erinnert sich Kainz.

Nach einigen Zwischenstationen wurden der „Generation 60+“ die Räume im gemeindeeigenen Haus in der Hauptstraße 14 zur Verfügung gestellt. Mehr als 800 Arbeitsstunden leistete das Polit-Urgestein beim Umbau. Seit 2015 teilen sich die SPÖ und die ÖVP-Oldies die Räume und es funktioniert hervorragend.

Wenn Kainz auch seine Funktionen im Gemeinderat zurückgelegt hat – Vorsitzender des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe Matzen bleibt er. Kainz wurde zu seinem 60. Geburtstag die höchste Auszeichnung der SPÖ, die Victor-Adler-Plakette überreicht. Seit 2016 ist er Träger des goldenen Verdienstabzeichens der Republik Österreich.

