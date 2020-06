Die erste ordentliche Gemeinderatssitzung nach den Wahlen im Jänner brachte gleich Veränderungen bei den SP-Mandataren. Antonia Kaltenbrunner und Friedrich Kainz traten als geschäftsführende Gemeinderäte zurück, Alfred Redlich und Sabine Mantler wurden in den Vorstand gewählt. Einstimmig beschlossen wurde der Rechnungsabschluss 2019.

Der Mandatsverzicht von Kaltenbrunner und Kainz, die allerdings als einfache Gemeinderäte im Gremium verbleiben, machten Ergänzungswahlen in den Gemeindevorstand und die Ausschüsse notwendig. Mittels geheimer Wahl wurden Redlich mit 15 gültigen Stimmen und Mantler mit 13 gültigen Stimmen als geschäftsführende Gemeinderäte gewählt.

Bei Einnahmen von rund 6,97 Mio. Euro im ordentlichen Haushalt erzielte die Gemeinde einen Überhang von 273.996 Euro – Geld, das im heurigen Corona-Jahr sicherlich gebraucht wird. Der Sollüberschuss im außerordentlichen Haushalt von rund 398.000 Euro resultiert aus im Jahr 2019 durchgeführten, aber noch nicht abgerechneten Vorhaben, unter anderem der Siedlungserschließung Warthberggasse. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Ebenfalls einhellig stimmte der Gemeinderat gegen die Teilnahme am regionalen Anrufsammeltaxi Südliches Weinviertel. Bei Gesamtkosten von rund 300.000 Euro läge der Anteil Matzens als eine der größten Gemeinden bei rund zehn Prozent. VP-Bürgermeister Stefan Flotz: „Da andere Kommunen bereits abgewinkt haben, würde sich dieser Anteil noch erhöhen. Matzen ist durch die Busverbindung gut abgedeckt.“

Hofstätter und Göschl für Sanierung zuständig

Zur anstehenden Sanierung des alten Gemeindehauses in Klein-Harras wurden Christian Göschl von der Liste Weber und Anna Hofstätter von der VP als Verantwortliche bestimmt.

Übrigens: Flotz stand in Sachen Geschwindigkeit seiner Vorgängerin Claudia Weber in nichts nach. Die 21 Tagesordnungspunkte samt anschließendem nicht-öffentlichen Teil waren in rund eineinhalb Stunden erledigt. Ob er danach noch gut bei Stimme war, ist leider nicht überliefert.