Sommerspiele bringen Jamaika statt Seniorenheim

Alt sein geht auch anders! Drei höchst unzufriedene Damen haben die Bevormundung im Altersheim satt. Ex-Filmdiva Selma (Sabine Redlich) überzeugt ihre Mitbewohner mit ihrem Plan, den Lebensabend lieber unter karibischer Sonne statt zu verbringen. Das notwendige Geld will sich von ihrem Ex-Mann Guido (Martin Eminger) zurückholen. Dazu muss allerdings der hantigen Betreuerin Hildegard (Andrea Redlich) der Schlüssel abgeluchst und das Team mit Franz (Peter Sommersgutter), Josef (Herbert Thaller) ausgeschaltet werden.

Der Plan gelingt - vorerst. Zusammen mit Ex-Gesellschaftsreporterin Silvia (Gerda Thaller), Ex-Primaballerina (Corinna Haslwanter), Ex-Fernsehmoderator Roberto (Stefan Waczulik), Ex-Schwergewichtsboxer Sven (Florian Waczulik) und der von der Liebe enttäuschten Betreuerin Maria (Claudia Summerauer) ergreifen die Oldies mit Ex-Formel-3-Weltmeister Michele (Norbert Redlich) am Steuer die Flucht. Sie überrumpeln den sich mit seiner Liebchen Jane (Anna Vock) vergnügenden Ex - und ab gehts nach Jamaika in ihr eigenes Hotel 55+. Der um sein süßes Leben gebrachte Guido lässt sich aber nicht so leicht abschütteln und folgt der Spur des Geldes. Aber ... das Ende wird jetzt nicht verraten.

„Silberblond und graue Schläfen“ ist eine pointenreiche Komödie rund um drei sehr emanzipierte Damen im besten Alter, die ihr Schicksal lieber selber in die Hand nehmen. Die Herren der Schöpfung schauen dabei ein bisschen alt aus. Flotte Dialoge, die Bühnenpräsenz der Darsteller und pikante Details wie das Chippendales-Verschnittbild mit den Köpfen von regionalen Politikern sorgten für reichlich Szenenapplaus beim Premierenpublikum, darunter Hausherr ÖVP-Bürgermeister Stefan Flotz, SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl aus Strasshof und Pfarrer Kazimierz Wiesyk.