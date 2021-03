Das sind um 47 Menschen mehr als noch Ende Feber, da waren es nämlich bloß zwei. Damit verzeichnet die Gemeinde sogar um zwanzig Fälle mehr als die Bezirkshauptstadt, und das bei nur rund einem Viertel deren Einwohnerzahlen.

Wie Bezirkshauptmann Wolfgang Merkatz die NÖN noch am Montag in einem Telefonat informierte, scheint der Anstieg im Großen und Ganzen an der Volksschule festzumachen zu sein. Zwischenzeitlich waren zwei Klassen in Quarantäne. Wie die NÖN erfuhr, soll hier aber weiterhin Fernunterricht betrieben werden. Etliche Eltern lassen ihre Kinder auch von sich aus zu Hause. Eine Bürgerin zur NÖN: „Ich wollte sicher gehen. Erstens wegen meinem Kind und zweitens werde ich in den nächsten Tagen geimpft. Da sollte nichts mehr dazwischenkommen.“

Der Appell von ÖVP Bürgermeister Stefan Flotz scheint vorerst nicht zu fruchten. Was diesen veranlasst, nur noch mehr eindringlich zu ersuchen, vorsichtig zu sein und durchzuhalten. „Mit bereiten diese Zahlen Sorge. Ich weiß, es hängt jedem schon zum Hals heraus, aber umso mehr müssen wir jetzt alle zusammenhalten, zum Schutz unserer Mitbürger“, so Flotz.

Erst dieser Tage kam es im Kindergarten zu einem Verdachtsfall. Der Ortschef appellierte an alle Personen im Umfeld, sich testen zu lassen. „Glücklicherweise waren doch einige so vernünftig, das zu tun.“ Übrigens, der Verdachtsfall hat sich nicht erhärtet. Flotz ruft weiterhin auf, sich testen zu lassen, möglichst regelmäßig. „Natürlich werden mit den Testungen mehr COVID-19 positive Personen gefunden und das ist gut so“, so Flotz.

Flotz beklagt allerdings einen Mangel an Informationen aus offiziellen Kanälen: „Manchmal höre ich in einem Geschäft mehr als von offizieller Seite. Wir stehen uns da mit dem Datenschutz selbst im Weg. Es ließe sich wesentlich leichter arbeiten. Die Bürgermeister müssten hier viel mehr eingebunden werden.“ Ein Wunsch, den schon etliche seiner Amtskollegen geäußert haben.