Bald kommt Ärztin nach Deutsch-Wagram

In der ersten Ausgabe des Jahres gab Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger Einblicke in die vorrangigen Projekte für die Stadt. Ein Punkt davon war die Verbesserung der kassenärztlichen Versorgung. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen, wie die NÖN aus verschiedensten Quellen erfuhr.

Ein kurzer Rückblick: Schon 2019 hatte der Gemeinderat einen Investitionszuschuss von 30.000 Euro beschlossen, um Kassenärzte nach Deutsch-Wagram zu locken. Dieser wurde im Vorjahr auf 50.000 Euro erhöht. Zusätzlich wurde Ende 2021 ein Grundsatzbeschluss zum Ankauf einer Ordination in der Bahnhofstraße gefasst, welche Kassenärzten zur Verfügung gestellt werden soll. Wie sieht es nun mit den Gerüchten um eine neue Medizinerin in Deutsch-Wagram aus?

Auf Nachfrage klärt die Bürgermeisterin auf: „Eine junge praktische Ärztin hat einen Vertrag angenommen und bis zuletzt noch Ordinationsräumlichkeit gesucht, scheint diese jedoch nun in der historischen Villa in der Hammerlingstraße gefunden zu haben. Die Umplanungen sind am Laufen.“

Der Zeitpunkt der Ordinationseröffnung hänge vom Fortschritt der Arbeiten ab, könnte aber bereits im Herbst stattfinden. Stadtrat Johannes Kozlik fügt hinzu: „Es ist noch eine weitere Stelle offen. Auch wenn die Stadt für die Besetzung nicht zuständig ist, werden wir hier unterstützen.“

