Caritas Deutsch-Wagram bietet jetzt auch Palliativpflege an

Anne-Kristin Seemann (34) hat zwölf Jahre Berufserfahrung als diplomierte Krankenpflegerin und ist seit 2019 bei der Caritas in der Stadtgemeinde tätig. Nun hat sie zusätzlich auch eine Ausbildung als Palliativpflegerin abgeschlossen. Seemann - sie ist auch Stellvertreterin der Leiterin der Sozialhilfestation Deutsch-Wagram Renate Reichl - bietet auf diesem Gebiet ein breites Pflegespektrum an: Von der Schmerzforschung und Schmerztherapie bis hin zu psychosozialer Betreuung ist alles möglich.

Mit Palliativteam Mistelbach und mobilen Hospizteam vernetzt

Die frischgebackene Palliativpflegerin steht in engem Kontakt mit dem Palliativteam Mistelbach und ist mit dem mobilen Hospizteam vernetzt. Mit dem Angebot der Palliativpflege ist nun die ganze Palette, von der Heimhilfe bis zur letzten Begleitung, in Deutsch-Wagram und Umgebung abgedeckt. Der Sozialhilfeverein Deutsch-Wagram übernahm die Bezahlung der Kosten für die Ausbildung und die Refundierung der Personalkosten an die Caritas. In der Sozialstation Deutsch-Wagram sind derzeit neun diplomierte Pflegerinnen tätig.