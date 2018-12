Jetzt liegen sie auf dem Tisch: Die Entwürfe für das neue Schulgebäude des Konrad Lorenz Gymnasiums. Wie die NÖN bereits mehrmals berichtete, wird das in die Jahre gekommene Haus generalsaniert, umgebaut und erweitert. Mittlerweile sind auch die Kosten für das Mega-Projekt bekannt: 20 Millionen Euro. Im Herbst 2019 wird der Spatenstich erfolgen, genau zwei Jahre später soll das neue Gebäude fertiggestellt sein.

Das Container-Dorf, das zuletzt in St. Pölten gebraucht wurde, wird im Mai und Juni 2019 in Gänserndorf aufgebaut. Voraussichtlich im Februar wird es einen Informationsabend für die Bevölkerung geben. | BG/BRG St. Pölten

Schuldirektorin Eva Zillinger ist von den Plänen des Architekten-Teams Franz & Sue begeistert: „Das Hauptgebäude und die beiden Turnsäle bleiben erhalten und werden komplett saniert. Der Mittelteil hingegen wird abgerissen und neu gebaut.“ Dieser Neubau erstreckt sich über drei Geschoße.

Die Anzahl der Klassenräume wird sich von derzeit 28 auf 40 erhöhen – somit gibt es dann genug Platz für die momentan 37 Klassen mit ihren etwa 900 Schülern und rund 100 Lehrern. Ein bis zu 400 Personen fassender Mehrzweckraum mit verschiebbaren Trennwänden ist ebenfalls geplant.

Was Zillinger an den Entwürfen weiters gefällt: „Es wird viel Freiraum geben, auch das ehemalige Freibadgelände gehört dann zu unserer Anlage.“ In den Pausenhöfen soll es unter anderem Hochbeete mit Beeren zum Naschen, Kletterstangen, ein Trampolin und sogar einen Beachvolleyball-Platz geben.

Bis zum 10. Juli 2019 muss die Schule auf jeden Fall komplett geräumt sein. „Nur die Turnsäle können wir weiter verwenden, außer in jener Zeit, in der sie selbst saniert werden.“ Zwei Wochen soll die Übersiedlung ins Container-Dorf, das am Hafergrubenweg neben dem Kindergarten noch errichtet werden muss, dauern. 200 bis 300 moderne und voll ausgestattete Bürocontainer stehen dann für den Unterricht zur Verfügung.