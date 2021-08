Großes Aufgebot für den Auftakt der 1.000-Jahr-Feierlichkeiten in Groß-Enzersdorf: Zur Gelöbnisprozession samt Kräuterweihe und anschließender Festmesse waren auch die Abgesandten aus Freising, eines der bayrischen Klöster, von denen aus im frühen Mittelalter die Landnahme im Osten Österreichs begonnen hatte, gekommen.

Die Freisinger machten Encisnesdorf zur Stadt und übten bis zur Säkularisierung im frühen 19. Jahrhundert die Herrschaft aus. „Waren wir früher die Herrschaft, so kommen wir jetzt in Freundschaft“, sagte der Freisinger Bischof Bernhard Haßlberger bei der Kräuterweihe vor der Marienkapelle in Groß-Enzersdorf. Auch Bezirkshauptmann Martin Steinhauser war in seiner Ansprache in der Kirche auf die Geschichte der Region eingegangen und wies darauf hin, dass es Heinrich IV., dem König der Ostfranken, um die Herrschaftssicherung und die Verlagerung der Grenze von der Enns an die March ging. Die bayrischen Klöster wie Freising, Passau oder Niederaltaich belehnte er mit von den Ungarn (rück-)eroberten Gebieten.

Eben auch die Insel Sachsengang, ein Gebiet, das von Orth an über Probstdorf, Groß-Enzersdorf, Raasdorf bis ins heutige Eßling reichte. Das Kloster Freising wurde eines der mächtigsten, die Freisinger stellten später im Heiligen Römischen Reich Fürsterzbischöfe, Bischof Berthold von Wehingen, der Groß-Enzersdorf im 14. Jahrhundert zur Stadt erhob – und auch die Mauer aufstocken ließ – war auch Kanzler im Herzogtum Österreich. Das Herzogtum Österreich war erst 1156 durch Teilung von Bayern entstanden.

Film zur Geschichte der Region im November

Doch zur Geschichte wird es im November noch einen Festvortrag des Groß-Enzersdorfer Historikers Herbert Kovacic geben. Auch ein Film zur Geschichte der Region ist im Werden, kündigte SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec an. So blieb es an diesem Tag beim Feiern: geistlich – es war ja auch Patroziniumstag – wie auch weltlich bei der anschließenden Agape auf dem Kirchenplatz mit Wein und Schmankerl, spendiert vom Ortsausschuss. SPÖ-Ortsvorsteherin Pamela Klena-Pail war auch mit dabei, als Bürgermeisterin und Pfarrer die Riesengeburtstagstorte anschnitten. Der Kulturverein verteilte Faksimiles der 1.000-jährigen Schenkungsurkunde. Zur Feier war auch eine Tiroler Filmcrew angereist, sie arbeitet an einer Doku über die bayrische Landnahme in Mitteleuropa.