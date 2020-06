Kein Verständnis für die landesweit kürzesten Besuchszeiten im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf zeigt FP-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Untersiebenbrunn: „Gerade das Krankenhaus, das für zwei Bezirke zuständig ist und daher Patienten und Besucher mit den potenziell längsten Anreisewegen hat, gestattet als einziges Spital in NÖ eine Besuchszeit von nur 15 Minuten pro Patienten und Tag.“

FPÖ FP-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner wünscht sich längere Besuchszeiten.

Der FPÖ-Mandatar wurde auf diesen Umstand durch einen Vorfall im unmittelbaren Bekanntenkreis aufmerksam: „Die Anreise für einen Besucher aus meiner Heimatgemeinde Untersiebenbrunn nach Mistelbach beträgt pro Strecke 45 Minuten. Das bedeutet, dass man für 15 Minuten Besuchszeit 1,5 Stunden im Auto sitzt. Das ist eine Zumutung.“

Dorner, auch Gänserndorfer FPÖ-Bezirkspartei-Obmann, kämpft seit Jahren für ein eigenes Spital im Bezirk. „Nicht nur, dass 100.000 Gänserndorfer kein eigenes Spital haben, man schikaniert die Besucher mit völlig kontraproduktiven Einschränkungen. Covid-19-Regelungen hin oder her, alle anderen Landeskliniken haben längere tägliche Besuchszeiten.“

Die Leitung des LK Mistelbach solle sich schleunigst die Besuchsregelungen der anderen Landeskrankenhäuser ansehen und entsprechend agieren, fordert Dorner: „Ich erwarte mir – im Sinne der ohnehin ins medizinische Abseits gestellten Gänserndorfer Bevölkerung – eine umgehende Anpassung der Besuchszeiten auf Landesniveau.“

„Schutz vor Ansteckung mit Covid-19 vorrangig“

Barbara Schindler-Pfabigan, Sprecherin des Landesklinikums Mistelbach, rechtfertigt die Besuchspolitik: „Der Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit Covid-19 liegt uns besonders am Herzen.“ Dass Patienten wieder Besuch bekommen können, sei auch dem Landesklinikum sehr wichtig und es würden daher tägliche Besuchszeiten von 14 bis 18 Uhr angeboten.

Schindler-Pfabigan verweist auf eine Empfehlung der NÖ Landesgesundheitsagentur für alle Landes- und Universitätskliniken in NÖ, in der folgende Besucher-Regelung festgehalten sind, an die sich auch das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf hält: Demnach ist ein Besucher pro Patient, pro Tag erlaubt – mit einem Mindestabstand von einem Meter im Zimmer sowie einer Beschränkung der individuellen Besuche auf eine definierte Dauer.

„So wie die Schutz-Maßnahmen für Patienten gegen eine Ansteckung mit Covid-19 im Klinikum in den letzten Wochen stufenweise rückgebaut wurden und werden, um wieder zur Normalität zurückzufinden, so werden auch die Besuchszeiten ab 16. Juni zeitgleich mit dem Auflösen der Abklärungsstationen auf 30 Minuten erhöht“, schließt die Sprecherin.